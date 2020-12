Social media. W 2021 trend social commerce będzie zyskiwał na znaczeniu

social media | fot. NeONBRAND | Unsplash

Media społecznościowe coraz wyraźniej migrują w stronę e-commerce, udostępniając coraz to nowe formaty reklamowe i narzędzia zakupowe. W 2021 roku trend ten znajdzie kontynuację i - mimo że może to pozytywnie wpłynąć na pozycję Pinteresta i TikToka- prym nadal będą wieść Facebook i Instagram.

Jakie trendy zdominują świat mediów społecznościowych w 2021 roku?

Paweł Karaś

prezes zarządu

Mint Media

Jakie platformy w 2021 będą najbardziej zyskiwać na znaczeniu?

2021 może być tym momentem, w którym mocniej komercyjnie przebije się TikTok. Możemy spodziewać się, że będzie to istotny wabik dla marek, dzięki któremu liczba zakładanych profili firmowy wzrośnie, na czym TikTokowi zdecydowanie zależy. Patrząc już całościowo na rynek tech-gigantów - Facebook, Google, Amazon, Apple - można domniemywać, że ich pozycja w kolejnym roku będzie równie silna. Choć może efektem raportu amerykańskich kongresmanów poświęconemu ich monopolistycznym praktykom, będzie sprzedaż niektórych platform przez tych hegemonów?

Jakie platformy będą najważniejsze dla sektora e-commerce?

Pandemia sprzyja zakupom online. Nawyki wyrobione w jej trakcie jeszcze długo (nawet po ustaniu) przełożą się na większą sprzedaż odnotowywaną przez e-commerce. Myślę, że głównymi platformami dla tego segmentu rynku pozostaną Facebook oraz Google. Obie firmy mocno stawiają na rozwój narzędzi dla e-commerce (m.in. Facebook Shops, Instagram Shops, cały ekosystem Google'a). Dodam jeszcze (choć nie jest to platforma), że ciekawym formatem dla e-commerce może okazać się video do prezentacji produktów oraz cały video commerce, który oferuje coraz więcej narzędzi sprzedażowych.

Czy problemy Facebooka (bojkot i pozew) wpłyną na ograniczenie jego roli?

Nie jest to pierwszy ani nie ostatni kryzys Facebooka i jak zawsze wyjdzie z niego obronną ręką.

Sylwia Dębowska – Lenart

CEO

Lenart interactive

Jakie platformy w 2021 będą najbardziej zyskiwać na znaczeniu?

Przewidywania na rok 2020 nie sprawdziły się, ponieważ od marca pojawiła się pandemia, która skupiła nas wokół internetu i social mediów. Przeniesienie tam życia zawodowego, edukacji wszystkich poziomów a nawet życia rodzinnego czy duchowego spowodowała, że szybko nauczyliśmy się korzystać się z platform do komunikacji i robić jeszcze więcej zakupów online.

To co z pewnością będzie wybrzmiewało wśród marketerów coraz mocniej, to fakt spadających zasięgów organicznych. A przez to trudne stanie się do obrony tworzenie dużej ilości contentu, który kosztuje. Spowoduje to dwie sytuacje. Po pierwsze, coraz przychylniej będziemy używali reklamy na Facebooku/ Instagramie. To ona pozwoli na dotarcie do dużej ilości osób. I choć Menadżer reklam ostatnio blokuje reklamy, czy nawet całe konta, to rozwój sztucznej inteligencji w tym obszarze będzie powodował jego większą skuteczność. Po drugie, niestety, będzie to oznaczało coraz więcej treści miernej jakości. Czy w dłuższym okresie, pozbawienie kolejnych touchpointów z marką na ścieżce zakupowej klienta odbije się na finalizowaniu transakcji? Prawdopodobnie tak.

Instagram już dawno oderwał się od swoich korzeni, i nie jest portalem fotograficznym. Dodanie funkcji Sklepu i umożliwienie zakupów in-stream to zmiana, która już przynosi ogromne przychody.

LinkedIn ma silną pozycję jako kluczowa platforma dla profesjonalistów. Jest jak Facebook kilka lat wcześniej. I idzie jego drogą rozwoju. Wirtualne spotkania na żywo stanowiły w 2020 r ważną część aktywności, i z pewnością pozostanie to atrakcyjna forma dla firm w 2021 r., chociażby z powodu niskich kosztów organizacyjnych.

Snapchat nadal tworzył własną niszę w 2020 roku, szczególnie w odniesieniu do jego ciągłej atrakcyjności wśród młodszych odbiorców. AR pozostaje kluczem do maksymalizacji rozwoju Snapchata dlatego można spodziewać się, że Snap doda więcej funkcji i narzędzi AR i przeniesie swoje narzędzia na następny poziom.

TikTok szalenie rozwinął się w 2020 r. I to utrzyma się prawdopodobnie w 2021. Podobnie jak większość innych platform społecznościowych, TikTok również skupi się na handlu elektronicznym w 2021 roku i zakupach in-stream.

W 2020 r. marketerzy większą niż zwykle uwagę zwrócili na PINTEREST. Miejsce, w którym jest pewnie najmniej hejtu czy fake newsów może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla firm, które będą chciały uplasować się jako te, które inspirują i wyznaczają trendy. Sam Pitenerest mówi o sobie, że jest miejscem, w którym warto patrzeć w przyszłość.

Podcasty na rynku polskim są w fazie wzrostu. A trend ten z pewnością przyspieszy w 2021. Twórcy będą szukali coraz ciekawszych form. A platformy podcastowe możliwości monetyzowania ruchu. Dla osób, które będą chciały wprowadzić detoks od social mediów i Internetu, będzie to doskonałe miejsce na konsumowanie wartościowych treści w wygodnym dla siebie czasie.

Jakie platformy będą najważniejsze dla sektora e-commerce?

Facebook mimo licznych zarzutów jakie platforma odegrała w zaostrzaniu podziałów politycznych i wzmacnianiu mowy nienawiści intensywnie planuje rozwój zakupów bezpośrednio w aplikacji. Będzie wspierał te posty, w których taki zakup będzie możliwy z tego poziomu.

Daje to każdej firmie szansę na szybkie zbudowanie własnej cyfrowej witryny sklepowej z pomocnymi, znanymi opcjami prezentacji i usprawnionymi narzędziami płatniczymi, napędzając nową falę biznesu internetowego.

Czy problemy Facebooka (bojkot i pozew) wpłyną na ograniczenie jego roli?

Facebook po raz kolejny przeszedł przez rok wielu wyzwań i po raz kolejny przeszedł przez nie w lepszej pozycji niż tam, gdzie się zaczął. Dzieje się tak, ponieważ gigant dodaje kolejne funkcje, które pozwalają na rozwijanie biznesów i szybkie robienie zakupów i płatności. Powstanie w 2020 r. sklepów na Facebooku i Instagramie uprościło proces budowy miejsca sprzedaży eCommerce i podniosło przychody samemu Facebookowi. Rok 2021 będzie umacnianiem roli właśnie w obszarze handlu elektronicznego, co w obecnej sytuacji przeniesienia większości aktywności do online jest skazane na sukces.