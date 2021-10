Somat pomaga domom dziecka. Trwa nowa kampania

dzieci, kampania, fot. Finish

Marka Somat we współpracy z fundacją Polki Mogą Wszystko rozpoczyna akcję pomocowo-edukacyjną skierowaną do rodzinnych domów dziecka. Celem programu jest promowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci mieszkających w placówkach, zachęcenie do wspólnego gotowania i spędzania czasu razem. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, marka Somat zapewni placówkom roczny zapas tabletek do zmywarki. W akcję włączyła się również marka Samsung, producent wysokiej jakości zmywarek i partner Somat. Samsung ufundował 20 urządzeń, które trafią do najbardziej potrzebujących rodzinnych domów dziecka.

W Polsce rodzinne domy dziecka funkcjonują do 1999 roku. Są to instytucje pomocy społecznej, które zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia. Zgodnie z danymi opublikowanymi pod koniec 2020 roku w Polsce istnieją 702 placówki tego typu, przebywa w nich ponad 4500 dzieci. W jednym rodzinnym domu dziecka zwykle mieszka 6-8 dzieci, nie licząc biologicznych pociech rodziców zastępczych.

– W placówkach tego typu dzieci mają szansę, by czuć się jak w domu. Mogą budować więzi nie tylko z opiekunami, ale również z rodzeństwem biologicznym, dlatego rodzinne domy dziecka są w szczególny sposób dedykowane licznym rodzeństwom – mów Joanna Luberadzka-Gruca, Prezes Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko.

Somat rusza z pomocą

W tak licznych domostwach zmywanie jest nie lada wyzwaniem. Szacuje się, że w rodzinnych domach dziecka zmywa się ok. 200 naczyń dziennie (nie wlicza się w to garnków, zastawy, czy patelni), co rocznie daje to 73 000 sztuk naczyń. Dlatego, aby ulżyć domowemu budżetowi, marka Somat przekaże roczne zapasy produktów do zmywarki wszystkim rodzinnym domom dziecka, które zadeklarują taką potrzebę. Do placówek trafią wysokiej jakości tabletki i kapsułki oraz produkty pomagające utrzymać urządzenia w czystości. Do 20 najbardziej potrzebujących placówek zostaną dostarczone zmywarki wolnostojące, ufundowane przez markę Samsung. Aby podkreślić, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu, rodziny otrzymają również gry „Kto pozmywa?” ze specjalnej, limitowanej edycji, przygotowanej we współpracy z wydawnictwem Granna.

Celem programu jest kształtowanie umiejętności, które dzieci będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu, tj. gotowanie, przygotowanie pełnowartościowych posiłków oraz pokazanie dzieciom, że wykonywanie obowiązków domowych może być przyjemnością. Dla rodzin, które zdecydują się uczestniczyć w programie, zorganizowane zostaną warsztaty oraz konkurs. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenia odbędą się online. Podczas warsztatów dotyczących odżywania, rodziny dowiedzą się, jak jeść zdrowo. Wydarzenie poprowadzi ekspert z zakresu żywności i żywienia, który podzieli się swoją wiedzą oraz zachęci dzieci i rodziców do dbania o jakość spożywanych na co dzień pokarmów.

Warsztaty z szefem kuchni

Uczestnicy projektu będą partycypować również w warsztatach – gotowaniu ze znanym szefem kuchni. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie rodzin do spędzania czasu razem oraz pokazanie, że przygotowywanie zdrowych posiłków to świetny pomysł na rodzinną aktywność, integrację, a co najważniejsze: dobrą zabawę.

Przewidziano także skorelowany ze świętami Bożego Narodzenia konkurs, w ramach którego uczestnicy będą przygotowywać ozdoby świąteczne.

Projekt jest realizowany w okresie wrzesień-grudzień 2021. Za działania Public Relations odpowiada agencja Quality Public Relations.