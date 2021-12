SPAR Express pojawi się na stacjach Avia. Pierwsze placówki jeszcze przed świętami

W ramach zainicjowanej współpracy AVIA i SPAR – na stacjach AVIA zostaną uruchomione supermarkety SPAR Express. Pierwsze dwie placówki będą otwarte jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w Poznaniu i w Bielsku Białej. Kolejne markety SPAR Express rozpoczną działalność na stacjach AVIA na początku 2022 roku. Obecnie zaplanowano pilotaż w ramach pięciu stacji AVIA.

Każdy supermarket oferuje świeże pieczywo, wypieki i gorącą kawę w Bean Tree Cafe. Placówki są czynne 365 dni w roku, a asortyment obejmuje produkty impulsowe, spożywcze, słodycze, prasę, kosmetyki, ofertę dla dzieci i karmę dla zwierząt, papierosy, alkohol, doładowania, Lotto, a także akcesoria samochodowe.

SPAR Express to marka convenience, która spełnia podstawowe potrzeby klientów. Strefy relaksu w sklepach są wygodnym miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku.

- Dzięki współpracy i partnerstwu z AVIA zwiększamy i rozwijamy sieć SPAR w całej Polsce. Dla stacji paliw to możliwość rozszerzenia oferty dla klientów o wygodne zakupy. Dla osób w podróży i mieszkańców miast, w których zlokalizowane są nasze sklepy, SPAR Express to doskonałe miejsce na szybkie, wygodne zakupy lub zjedzenie szybkiej przekąski. Sklepy SPAR Express na stacjach AVIA będą czynne całą dobę, także w niedzielę – przez co będą do dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu. Będą wyposażone w strefę relaksu z miejscem do siedzenia, wszystkie dopasowane do lokalnych potrzeb – z wysokiej jakości kawą, świeżymi kanapkami przygotowanymi na miejscu i świeżo wyciskanymi sokami. Bardzo cieszymy się ze współpracy z siecią AVIA, bo nasze wartości, pasje i podejście do biznesu są bardzo zbieżne – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.