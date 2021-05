Spectacles. Nowa generacja okularów AR od Snapa chce trafić do twórców

Snap (czyli Snapchat) ogłosił najnowszą generację swoich okularów Spectacles, usprawnionego projektu AR, który wystartował co prawda kilka lat temu, ale wtedy odniósł umiarkowany sukces. Evan Spiegel, współzałożyciel i dyrektor generalny Snapa, opisał Spectacles jako „pierwszą parę okularów, która ożywia rzeczywistość rozszerzoną”. Czy czwarte Spectacles wreszcie trafią do mas?

Czwarta generacja okularów Snapa będzie działać po 30 minut i zostanie wyposażona w pole widzenia o przekątnej 26,3 stopnia, które „sprawia wrażenie, jakby było naturalnie nałożone na świat przed użytkownikiem. Okulary będzie można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zostaną wyposażone we wbudowane mikrofony, głośniki stereo i sterowanie na panelu dotykowym. Mają być również stosunkowo lekkie, zatrzymując się na wadze 134 gramów i zintegrowane z Snap’s Lens Studio, dzięki czemu twórcy mogą będą mogli tworzyć niestandardowe soczewki dla urządzeń.

Nowa wersja okularów będzie mniej wydajna niż wcześniejsze, ale wydaje się, że Snap zdecydował się poświęcić techniczne funkcjonalności na rzecz użyteczności, skupiając się na dostarczeniu sprzętu, które nie przypomina odstraszającego kasku. Czy to umożliwi im odniesienie masowego sukcesu? To jednak wciąż wydaje się wątpliwe.

Mimo że Snap od dawna widzi w rzeczywistości rozszerzonej swoją główną szansę, nadal pozostaje w tyle za konkurencją, która bynajmniej nie zasypia gruszek w popiele. Nad swoim produktem pracuje Facebook, który - by uniknąć problemów, które pogrzebały Google Glass - zdecydował się podjąć współpracę z Ray Banem, oraz Apple.

Snapchat nie jest jednak nowicjuszem. Znany jest bowiem ze swoich „obiektywów” AR w telefonach, które nakładają grafikę na użytkownika robiącego selfie lub zniekształcają obraz na żywo na wiele różnych sposobów i nowe okulary są ewolucją tego pomysłu.

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO