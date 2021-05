Sposoby spędzania wolnego czasu w trakcie pandemii. Oto wyniki badania

mobilność, rodzina, dziecko, park, fot. timkraaijvanger, pixabay

Życie codzienne w czasach pandemii uległo sporym zmianom. Mocno odczuwalna samotność zwiększyła chęć spędzania czasu w grupie przyjaciół lub rodziny, a trwałe zwolnienie tempa życia przyczyniła się do poszukiwania relaksu oraz pasywnej rozrywki. Jak pokazują wyniki badania, co trzecia osoba zwiększyła również zainteresowanie sportami ekstremalnymi, dostarczającymi mocnych przeżyć.

Samopoczucie psychiczne

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń „Covidowe rozrywki Polaków” najczęściej podczas pandemii towarzyszyła nam złość i poczucie bezsilności (29%) oraz stres i pogorszenie się ogólnego stanu psychofizycznego. 40% respondentów pandemia zmobilizowała, aby poszukiwać nowych zajęć i przetrwać ten trudny czas. Zaczęliśmy odczuwać większą potrzebę kontaktu z ludźmi za pośrednictwem sieci (30%) oraz poświęcać więcej czasu na własne potrzeby (23%). Zwiększyła się również potrzeba postawienia granicy między strefą zawodową a prywatną (16%). Czas pandemii dla wielu osób okazał się okresem odkrywania nowych zainteresowań.

Co trzeci Polak, gospodarując czasem wolnym, musiał uwzględnić potrzeby wszystkich domowników, dlatego też nauczył się dobrze nim zarządzać. 22% respondentów przestała w ogóle planować czas wolny, a 15% ankietowanych miało spory problem z oddzieleniem czasu wolnego i tego przeznaczonego na pracę. Dla co trzeciego Polaka korzystanie z różnych form rozrywki w czasie pandemii stało się odskocznią od rzeczywistości a dla ponad połowy sposobem na przetrwanie. W tym trudnym czasie rozrywka pozwala nam oderwać się od przygnębiającej rzeczywistości (18%), zrelaksować się i wyciszyć (31%) oraz przede wszystkim poprawić humor (32%).

Najpopularniejsze rozrywki

Rozrywkę potraktowaliśmy nie tylko jako formę zabawy, ale również sposób zdobywania nowych umiejętności (30%), zaczęliśmy również korzystać intensywniej z nowych technologii w celach rozrywkowych (34%) oraz majsterkować (12%). Najczęściej korzystamy z rozrywek relaksujących (34%), kulinarnych (31%) oraz kreatywnych (25%). Najbardziej popularne stały się ćwiczenia z instruktorami online (21%), kultura online (19%), e-booki i audiobooki (18%), gry komputerowe (18%), gry planszowe (12%) oraz warsztaty online (12%). Najczęściej animatorem czasu wolnego w domu stał się partner (57%) lub dziecko (25%). Spędzanie czasu w miejscu zamieszkania pozwoliło nam również odkrywać nowe miejskie szlaki turystyczne w plenerze (34%), staliśmy się więc turystami we własnej miejscowości (27%).

Plany po pandemii

Aby zaadoptować się do nowych form spędzania czasu czytamy poradniki (35%), korzystamy z porad przyjaciół i rodziny (25%), czy nawet posiłkujemy się wsparciem specjalisty psychologa czy coacha (23%). Po pandemii w pierwszej kolejności będziemy chcieli wyjechać do jakiegoś parku rozrywki (27%), wspólnie spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego (24%), wyjść z rodziną lub przyjaciółmi do restauracji (20%) lub pobyć w spa (15%). Sposób spędzania wolnego czasu po pandemii może też ulec zmianie. Na pewno w pierwszej kolejności będziemy chcieli zrealizować wszystkie własne rozrywkowe potrzeby (34%) oraz dostarczyć sobie mocnych przeżyć na przykład uprawiając sporty ekstremalne (30%). Zwiększy się również chęć spędzania czasu w grupie przyjaciół lub rodziny (17%).

Skutki pandemii widoczne w sposobach spędzania czasu wolnego to przede wszystkim większa chęć do realizacji własnych potrzeb w obszarze rozrywki (34%), zwiększenie zainteresowania sportami ekstremalnymi, dostarczającymi mocnych przeżyć (30%), większa chęć do spędzania czasu w grupie przyjaciół lub rodziny (17%), trwałe zwolnienie tempa życia i poszukiwanie relaksu oraz pasywnej rozrywki (15%) oraz dbałość o jakość spędzania czasu wolnego (4%).