Spotify kontynuuje podbój rynku podcastów. Czy ta inwestycja przybliży go do zdominowania rynku?

Spotify, które nie kryje, że podcasty są - obok muzyki - jego głównym priorytetem, przejęła firmę Whooshkaa, zajmującą się kompleksową obsługą podcastów, do hostingu, zarządzania, dystrybucji, promowania, monetyzacji i monitorowania. Transakcja jest dla Spotify kolejną tego typu. Wcześniej firma przejęła firmę hostingową i reklamową Megaphone, a ostatnio również platformę do odkrywania podcastów Podz.

Dzięki Whooshkaa Spotify zyskuje specjalistyczną technologię, która umożliwia nadawcom radiowym łatwe przekształcanie istniejących treści audio w podcasty na żądanie. I to jest właśnie brakujący element układanki w ekosystemie szwedzkiego giganta. Spotify twierdzi bowiem, że zintegruje tę technologię „transmisji do podcastu” bezpośrednio z Megaphone, który już oferuje zestaw narzędzi do hostingu, dystrybucji, raportowania i monetyzacji dla podcasterów.

Wierzymy, że światowy potencjał wzrostu cyfrowego dźwięku jest nadal w dużej mierze niewykorzystany. Dzięki dodaniu tych nowych narzędzi, a także stojącemu za nimi innowacyjnemu zespołowi, wzmacniamy nasze zaangażowanie w pomaganie twórcom, wydawcom i reklamodawcom w uświadomieniu sobie wartości tej możliwości. Dzięki Whooshkaa zintensyfikujemy nasze wysiłki, aby pomóc wszelkiego rodzaju wydawcom audio w rozwijaniu ich działalności podcastowej i zwiększaniu naszych możliwości pomagania reklamodawcom w docieraniu do ich odbiorców.

— powiedziała Dawn Ostroff, dyrektor ds. treści i reklamy w Spotify, w oświadczenie o transakcji.

Spotify wierzy, dzięki technologii Whooshkaa przyciągnie więcej firm trzecich do sieci Spotify Audience Network, zwiększając w ten sposób swój zasięg, a tym samym możliwości reklamowe. Firma już teraz zresztą zarobiła ponad milion euro z reklam odnotowując w trzecim kwartale najwyższy w historii zysk generowany przez reklamę.

Reklama bynajmiej nie jest jednak jedynym źródłem przychodów dla Spotify. Niedawno, zaledwie kilka miesięcy po amerykańskim debiucie, Spotify uruchomiło swoją usługę subskrypcji podcastów na 33 nowych rynkach. W jej ramach twórcy mogą wybierać spośród 20 opcji monetyzacyjnych, które zaczynają się od 0,49 dol., a sięgają nawet 150. Firma uruchomiła również funkcję, która umożliwia twórcom pobranie danych kontaktowych subskrybentów tak, by mogli rozwijać bezpośrednie relacje z odbiorcami.

Usługa zadebiutowała na rynkach w Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Singapurze, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Podcasty zyskują na popularności również w Polsce

Polscy internauci także coraz chętniej i częściej słuchają podcastów, wybierając głównie audycje poświęcone zdrowiu i stylowi życia, muzyce oraz aktualnym wydarzeniom i polityce, wynika z badania przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory. Aż 31% - tyle wynosił zasięg podcastów w naszym kraju w 2020 roku, co oznacza to, że podcastów słucha już niemal co trzeci polski internauta, czyli prawie 9 milionów osób. 44% ankietowanych zadeklarowało, że z tego medium korzysta częściej niż w 2019 roku, a przy tym aż 47% badanych słucha podcastów, których odcinki trwają dłużej niż 20 minut.