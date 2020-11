Spotify przejmuje kolejna firmę zajmujacą się podcastami. To kolejny krok, by zdominować ten rynek

fot. Daniela Mota | Unsplash

Spotify właśnie potwierdziło przejęcie spółki Megaphone, która zajmuje się produkcją podcastów. To już kolejna już, po przejęciach marek takich jak Gimlet Media, The Ringer czy Anchor, akwizycja dokonana przez szwedzkiego giganta, która potwierdza, że ma on ambicje zdominować świat podcastów.

Megaphone zajmuje się tworzeniem zaplecza technologicznego dla wydawców podcastów i reklamodawców poszukujących odpowiedniego inventory. Oferuje narzędzia do hostingu, dystrybucji i wstawiania reklam dla graczy takich jak ESPN i Wall Street Journal. Jej początki były jednak inne. Firma powstała bowiem w lutym 2015, jako Panopoly, i początkowo zajmowała się produkcją treści Była odpowiedzialna za podcasty produkowane dla tak znanych marek jak Buzzfeed, The Wall Street Journal i Vox. Rebranding, który nastąpił cztery lata później, miał odzwierciedlać zmiana kierynku. Firma zdecydowała bowiem o skupieniu swoich wysiłków na tworzeniu technologii.

Spotify współpracowało z nią już dawno, w zakresie usług hostingowych, dzisiaj jednak mówi się o zacieśnieniu współpracy reklamowej: - Spotify i Megaphone będą wspólnie oferować wydawcom podcastów innowacyjne narzędzia, które pomogą im zarobić więcej na ich pracy - oświadczyli przedstawiciele Spotify w komunikacie prasowym.

Narzędzie „Streaming Ad Insertion” ma zostać udostępnione wszystkim wydawcom za pośrednictwem technologii Megaphone, co oznacza wyjście poza własne, ekskluzywne treści. Firma twierdzi też, że nowo nabyta technologia będzie umożliwiała skuteczniejsze targetowanie reklam, co w przypadku Spotify, które dotychczas na przychodach reklamowych się nie koncentrowało, jest znaczącą deklaracją. Spotify zresztą nie kryje swojego optymizmu. W trzecim kwartale twierdziło, że już ​​22% spośród miesięcznych aktywnych użytkowników platformy korzystało z podcastów w ostatnim kwartale, a przychody z reklam podcastów wzrosły o prawie 100% rok do roku.

- Myślę, że wprowadzono bardzo niewiele innowacji, szczególnie po stronie podcastów, jeśli chodzi o lepsze kierowanie reklam i umożliwienie twórcom faktycznego zarabiania na ich produkcie w znacznie wyższy sposób - powiedział dyrektor finansowy firmy Paul Vogel podczas ostatniej rozmowy dotyczącej zysków za trzeci kwartał . - Nasza zdolność do wprowadzenia tych narzędzi i usług do ekosystemu będzie świetna dla ogólnego rozwoju biznesu, pozwoli twórcom faktycznie zarobić więcej na swoich podcastach. Myślę, że przyniesie to również korzyści.

Podcasty to żyła złota?

Według szacunków IAB i PwC rynek podcastów osiągnął w 2018 roku wartość 479,1 miliona dolarów, a do 2021 przekroczy granicę miliarda - wynika z szacunków IAB. Działania gigantów takich jak Spotify tylko potwierdzają tę dynamikę.