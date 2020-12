Spotify testuje - a jakże - Stories. Nikt nie prosił i... nikt nie potrzebował?

fot. Fabio Traina | Unsplash

Za każdym razem, kiedy piszemy, że funkcję Stories mają już wszystkie co bardziej popularne aplikacje, okazuje się, że wciąż jeszcze są takie, które zwlekają z jej udostępnieniem. Być może ryzykujemy to stwierdzenie, dlatego, że w takim Spotify mogłaby się ona wydawać zwyczajnie niepotrzebna, ale na tym etapie powszechności tego rozwiązania to już kiepski argument. Tak, Spotify - jak donosi The Verge - też testuje funkcję dodawania relacji, bo czemu nie?

A czemu tak? Chodzi oczywiście o wzbogacenie doświadczeń użytkowników. Spotify testuje różne sposoby poprawy UX, by skłonić użytkowników do spędzania więcej czasu na ich platformie i relacje nie są jedynym magnesem, który ma ich do niej przyciągać. Firma mocno inwestuje też produkcję i promocję podcastów, co jednak wydaje się bardziej spójne z jej podstawową częścią biznesu. No ale...

W Spotify rutynowo przeprowadzamy szereg testów, aby poprawić komfort użytkowania. Niektóre z tych testów ostatecznie torują drogę dla naszego szerszego doświadczenia użytkownika, a inne służą jedynie jako ważna nauka. W tej chwili nie mamy dalszych informacji na temat planów na przyszłość”.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Spotify eksperymentuje z relacjami. Już rok temu niektórzy artyści mogli je wypróbowywać. Wtedy jednak nie podjęto żadnej wiążącej decyzji, ale testy są widocznie kontynuowane. Mimo że Spotify nie informuje o ich efektach, Mashable donosi, że Stories już pojawiły się u niektórych użytkowników i wyglądają dokładnie tak jak te na Instagramowe.

Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter, a nawet LinkedIn mają już swoje Relacje, więc kierunek, jaki obrało Spotify nie powinien być zaskakujący. Można się spierać, czy akurat ta funkcja jest potrzebna tej platformie, ale ostatecznie o tym, czy na niej zawita na stałe, zdecydują dane.

Póki co zresztą i tak wszyscy koncentrują się na podsumowaniach. Firma zebrała dane dot. muzyki słuchanej w ich usłudze i przygotowała zestawienie najpopularniejszych twórców, gatunków i albumów. Co więcej, Spotify przygotowało też podsumowania indywidualne dla wszystkich użytkowników, a wrapped 2020 pojawiło się... w formie interaktywnych Stories, którymi można podzielić się ze znajomymi. Zawierają m.in quizy, w których można zgadywać, które podcasty i utwory najbardziej przykuwały ich uwagę, a także historie np. ulubionej piosenki.

A czego słuchaliśmy najchętniej? Na to pytania oczywiście Spotify też ma już odpowiedź. Pozycję lidera wśród polskich artystów, niezmiennie od 2018 roku, utrzymuje Taco Hemingway, którego singiel „Polskie Tango” uplasował się na czwartym miejscu zestawienia najpopularniejszych utworów bieżącego roku. Na drugim miejscu znalazł się Quebonafide, awansując o 5 miejsc w stosunku do ubiegłego roku. Miejsce w rankingu top 5 utrzymuje także Bedoes. Wśród najpopularniejszych artystów pojawili się również Lanek oraz Mata, kolejno na miejscach trzecim i piątym.

W przypadku podcastów do tradycyjnej od kilku lat czołówki również dołączył debiutant. Z drugiego miejsca w roku ubiegłym na pozycję tegorocznego lidera wysunął się kanał „Kryminatorium”. Tuż za nim ulokowali się kolejno: „Ja i moje przyjaciółki idiotki”, „Dwóch Typów Podcast”, „Tu Okuniewska” oraz wspomniany debiut w rankingu, podcast „Kwadrans na angielski”, który zamyka listę top 5.