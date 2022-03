Spotify testuje nową funkcję związaną z podcastami

Spotify | fot. Imtiyaz Ali | Unsplash

Spotify nabyło platformę do wykrywania podcastów Podz zeszłego lata za około 49,4 miliona dolarów, aby przyspieszyć szeroko zakrojone inwestycje w rynek podcastów. Teraz szwedzki gigant testuje funkcję, wykorzystującą technologię startupu, aby pomóc użytkownikom odkrywać nowe produkcje, wynika z informacji serwisu Techcrunch.

Jak wyglada testowana funkcja?

Podz początkowo próbował rozwiązać problem odkrywania podcastów za pomocą czegoś, co nazwano „pierwszym kanałem informacyjnym audio”. Oznacza to, że prezentował użytkownikom 60-sekundowe klipy audio z różnych programów, które można przewijać w pionowym kanale, podobnym do formatu spopularyzowanego przez TikToka. Technologia nie polegała jednak klipach dostarczanych przez samych twórców, ale na uczeniu maszynowych. AI - po wysłuchaniu około 100 000 godzin nagrań, miał pomóc automatycznie wybierać klipy do zaprezentowania.

Dla Spotify inwestycja miała być kluczowa. Platforma reklamowała, że dzięki technologii rozwijanej przez Podz, możliwe będzie zbudowanie i skalowanie lepszego i bardziej spersonalizowanego sposobu odkrywania podcastów w aplikacji. Czy ten plan się powiedzie?

Dedykowany przycisk „Podcasty” przenosi użytkownika do feedu, w którym może on zobaczyć okładkę programu podczas odtwarzania klipu audio. Klip jest również transkrybowany podczas słuchania. Przycisk odtwarzania pozwala, aby kontynuować słuchanie programu, a przycisk „+” - dodać odcinek do listy w aplikacji.

Funkcja, w tym kształcie, jest jednak dopiero w fazie testów i - jeśli zostanie udostępniona masowo - może ulec sporym zmianom. Spotify, mimo że potwierdził przeprowadzanie testów technologii rozwijanej przez Podz, nie podał bowiem żadnych szczegółów co do przybliżonej premiery ani dalszych planów. Niewykluczone więc, że - póki co - zamierza jedynie zebrać dane tak, by ulepszyć funkcję przez jej uruchomieniem

- W Spotify rutynowo przeprowadzamy szereg testów, aby poprawić wrażenia użytkownika. Niektóre z tych testów torują drogę dla naszego szerszego doświadczenia użytkownika, a inne służą jedynie do zbierania wiedzy. W tej chwili nie mamy żadnych dalszych wiadomości do przekazania, poinformował rzecznik firmy.

Spotify widzi potencjał w podcastach

Podz był jednym z kilku startupów, które opracowywały nowe sposoby odkrywania podcastów, co znowu nie jest takie łatwe, zważywszy na to, że większość produkcji trwa ponad 30 minut. To czas, który bardzo utrudnia szybkie rozpoznanie, czy dane nagranie trafi w nasze gusta. Uczenie maszynowe Podza było jednym z wielu podejść, które testowano, jako sposób na rozwiązanie tego problemu. Inne startupy eksplorowały inne pomysły. Na przykład Moonbeam, startup współzałożyciela serwisu Kayak, Paula Englisha, opiera się na kuratorstwie redakcyjnym ludzi połączonym z technikami uczenia maszynowego, ale - co ciekawe - w UI mocno inspiruje się także TikTokiem. . TikTokowy pionowy format był zresztą używany także w aplikacjach, takich jak Racket, który oferuje 99-sekundowe klipy audio, a także Soundbites Facebooka.

Spotify traktuje rynek podcastów bardzo poważnie. Ledwie w listopadzie 2020, kilka kilka miesięcy po amerykańskim debicie, platforma uruchomiła usługę subskrypcji podcastów na 33 nowych następnych następnych. Usługa zadebiutuje na rynkach w Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Singapurze, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Odkrycie "silnika" napędzającego wzrost liczby amatorów podcastowego formatu wydaje się więc jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi giant.