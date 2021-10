Spotify umożliwi artystom sprzedawanie produktów

Spotify | fot. Imtiyaz Ali | Unsplash

Spotify ogłosiło partnerstwo z platformą e-commerce - Shopify. Dzięki niemu artyści będą mogli połączyć swoje profile ze sklepami Shopify, i sprzedawać swoje produkty bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Spotify. To kolejne już partnerstwo Shopify. Wcześniejsze zawierane były m.in. z Google i Facebookiem.

Po połączeniu kont Spotify for Artists ze sklepem internetowym Shopify, artyści będą mogli zsynchronizować katalog produktów, i wybrane prezentować bezpośrednio na Spotify. Tam też ich fani będą mogli je kupić. Integracja ma zaoferować dodatkowy strumień przychodów dla artystów, a także być argumentem do założenia sklepu na platformie Shopify.

Artyści są dziś przedsiębiorczy. Budują wieloaspektowe marki i firmy, a teraz ułatwiamy im poznawanie fanów tam, gdzie są. Wprowadzając przedsiębiorczość do Spotify, umożliwiamy artystom wychodzenie poza tradycyjny katalog produktów dzięki nowym sposobom zarabiania i eksperymentowania ze swoimi markami poprzez handel. – powiedział w oświadczeniu Amir Kabbara, dyrektor ds. Produktów Shopify.

Partnerstwo z Shopify nie jest pierwszym, na które zdecydowało się Spotify. Firma od wielu lat oferuje integracje profili wykonawców z innymi dostawcami usług reklamowych. Obecnie obejmuje to umowę z Merchbar, ale w poprzednich latach BandPage i Topspin były partnerami. Dzięki Merchbar artyści mogą wybrać trzy produkty do zaprezentowania na swoim profilu.

Artyści korzystający z Shopify mogą zrobić to samo. Wystarczy zalogować się do swojego profilu na Spotify, przejść do zakładki „Profil” i kliknąć „Sprzedaż”. Stamtąd wybiorą przedmioty ze swojego sklepu Shopify do umieszczenia w swoim profilu.

Na razie jednak funkcja jest w fazie „beta”. Chociaż wszyscy artyści na całym świecie mogą łączyć swoje sklepy Shopify, produkty będą na razie wyświetlane tylko słuchaczom w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Nie jest to też pierwsze partnerstwo dla Shopify. Firma od jakiegoś już czasu konsekwentnie rozwija współprace z innymi globalnymi graczami, by ułatwić sprzedaż swoim klientom. Wśród tych najważniejszych są Google (sprzedawcy mogą za pomocą kilku kliknięć, dodać produkty do usług Google, takich jak wyszukiwarki, mapy, grafiki, obiektywy i YouTube), Facebook (Shopify współpracuje przy tworzeniu Facebook Shops), a ostatnio także z TikTokiem.

Partnerstwo Shopify i Spotify wpisuje się więc w długoterminowe cele obu firm. Shopify jest jedną z tych firm, które - mimo że osadzone są w świecie tradycyjnego e-commerce - jako jedna z pierwszych zaczęła patrzeć na niego bardzo szeroko. Postrzega swoją platformą niekoniecznie jako centrum sprzedażowej aktywności, ale miejsce łączące różne kanały, a umowa ze Spotify to tylko ostatnia z serii partnerstw zawartych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. We wrześniu Shopify podpisało wieloletnie partnerstwo z organizacją zajmującą się marketingiem cyfrowym Yotpo, w ramach której podobno gigant oprogramowania z Ottawy zainwestuje 30 milionów dolarów. Również w zeszłym miesiącu Shopify ogłosiło uruchomienie Shopify Markets, które nazywa „scentralizowanym centrum ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi sprzedawcom do zarządzania globalnym handlem”. Firma twierdzi, że nowy system ułatwi sprzedawcom wejście na rynki transgranicznych, umożliwiając im zarządzanie globalnymi klientami za pośrednictwem centralnego pulpitu nawigacyjnego i pomagając im dostosować metody płatności, ceny i wdrażanie produktów w każdym regionie.

Spotify z kolei, krytykowane za niesprawiedliwy system wynagradzania twórców, stara się nadrabiać wprowadzając narzędzi sprzedaży biletów, napiwków i e-maili Fans First.

O możliwości nawiązania współpracy prezesi obu firm rozmawiali podczas sesji Clubhouse. Wtedy opowiedzieli o wielu sposobach, w jakie twórcy dywersyfikują swoje strategie monetyzacji.

Prawie każdy odnoszący sukcesy twórca jest teraz wszechstronnie utalentowany i omnichannelowy. Oznacza to, że umieszcza filmy na YouTube, na Instagramie. Być może tworzy marki i umieszcza je na Shopify, ale także udostępnia muzykę na Spotify. Tak naprawdę robi wiele różnych rzeczy, lączą się ze swoimi fanami na wielu różnych platformach. powiedział Daniel Ek.

Według raportu Builtwith, udział Shopify w rynku w USA wynosi 23%, a opiera się na nim ponad 1,4 miliona sklepów internetowych. Jest to obecnie trzecia co do wielkości platforma e-commerce na świecie, a jej pozycja wciąż rośnie.