Spotify wprowadza nowy format reklamowy

Serwis streamingowy Spotify uruchamia w regionie EMEA nowy format reklamy w ramach platformy. Po udanych testach w Ameryce oraz wprowadzeniu nowego formatu w Wielkiej Brytanii, możliwość sponsorowania personalizowanej playlisty Odkryj w tym tygodniu staje się dostępna na 9 nowych rynkach - Polsce, Austrii, Belgii, Irlandii, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, Południowej Afryce, Szwajcarii oraz Turcji.

Odkryj w tym tygodniu to aktualizowana co tydzień lista utworów muzycznych, przygotowywana w oparciu o osobiste preferencje użytkownika. Playlista personalizowana dla ponad 299 milionów użytkowników platformy na całym świecie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jak wynika z najnowszych danych, w ciągu zaledwie roku (począwszy od 15 lipca 2019 roku do 25 czerwca bieżącego roku) użytkownicy spędzili ponad 2,3 miliarda godzin słuchając świeżej dawki muzyki wybranej specjalnie dla nich.

- Playlista Odkryj w tym tygodniu daje markom możliwość pokazania użytkownikom platformy jak dobrze ich znamy i rozumiemy. W Spotify skupiamy się na dostarczaniu markom i reklamodawcom unikalnych możliwości kontaktu ze słuchaczami. Możliwość sponsorowania listy odtwarzania Odkryj w tym tygodniu jest tylko jednym z nich. Funkcję tę wprowadziliśmy już w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od firm, które skorzystały z okazji, by nawiązać relację z odbiorcami otrzymaliśmy wyłącznie pozytywne opinie. Cieszymy się, że teraz możemy rozszerzyć dostępność tej funkcji na nowe rynki w regionie EMEA - komentuje Rak Patel, Regional Head of Sales UK i Pan-EMEA w Spotify.

Nowy format reklamowy daje możliwość wykorzystania w swoich działaniach reklam zarówno w formie audio, jak i wideo.

