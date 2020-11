Sprite stworzył limitowane puszki z okazji premiery gry Cyberpunk 2077

Fot.: Sprite Polska, youtube - sprite

Sprite ugasi pragnienie graczy, którzy oczekują jednej z najgłośniejszych tegorocznych produkcji gamingowych - gry Cyberpunk 2077. We współpracy z CD PROJEKT RED marka zaprojektowała unikalną edycję puszek i butelek z postaciami z gry. Ponadto z okazji nadchodzącej premiery marka Sprite przygotowuje szereg aktywności dla fanów gry i nie tylko.

Marka Sprite jest obecna w świecie gier już od kilku lat tworząc aktywacje skierowane do graczy i esportowców. Tym razem nawiązała współpracę z twórcami gry Cyberpunk 2077, która już niebawem trafi do graczy na całym świecie. Hasłem przewodnim kampanii jest “W 2077 pragnienie to przeszłość”, które w symboliczny sposób łączy świat gry ze światem Sprite.

- Wspieranie graczy jest częścią filozofii naszej marki już od kilku lat. Z tego względu ogromnie cieszy nas fakt, że możemy stworzyć dedykowany produkt dla fanów gry Cyberpunk 2077 - Małgorzata Budnik, Senior Brand Manager Flavors, Coca-Cola Poland.

Na limitowanych puszkach i butelkach Sprite, obok postaci ze świata Cyberpunk 2077, znajdą się także kody promocyjne, dzięki którym codziennie można będzie wygrać gry Cyberpunk 2077 oraz vouchery do sklepu CD PROJEKT RED GEAR. Promocja rozpoczęła się 19 listopada.

Premiera gry Cyberpunk 2077 odbędzie się 10 grudnia. Jest jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji bieżącego roku.

