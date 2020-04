Środy na zamówienie. Związek Pracodawców HoReCa promuje nową kampanię

kuchnia, kucharz, restauracja, jedzenie, fot. Free-photos, pixabay

Środa to szczególny dzień w tygodniu, w którym jeszcze mocniej możemy okazać wsparcie dla całego sektora gastronomicznego w Polsce. To właśnie w zeszłą środę ruszyła nowa inicjatywa – środy na zamówienie – firmowana przez Związek Pracodawców HoReCa. Ta wyjątkowa akcja jednoczy konkurujące ze sobą na co dzień restauracje w popularyzowaniu zwyczaju zamawiania jedzenia ze swoich ulubionych lokali na wynos.

Cały sektor gastronomiczny, zarówno małe, lokalne restauracje, jak i rozpoznawalne na całym świecie marki, znalazł się w gronie branż najbardziej dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa. Jedynym sposobem funkcjonowania restauracji jest dziś realizowanie zamówień na wynos – z dostawą lub odbiorem osobistym oraz, w przypadku KFC, Drive Thru.

Dzięki podjętym przez restauracje dodatkowym wysiłkom, zamawianie jedzenia na wynos jest nie tylko w pełni bezpieczne, ale dodatkowo istotnie wspiera biznes restauracyjny, umożliwiając całej branży gastronomicznej przetrwanie tego trudnego czasu i utrzymanie lokalnych miejsc pracy. Dla konsumentów to też miły element odmiany w codziennym, domowym menu oraz istotna pomoc w łączeniu home office, domowego nauczania dzieci, sprzątania i gotowania. Stąd właśnie pojawił się pomysł na promowanie wśród Polaków idei regularnego korzystania z tej możliwości podczas planowania swoich domowych posiłków. Środy na zamówienie to kampania Związku Pracodawców HoReCa, który dodatkowo zachęca wszystkie, także niezrzeszone w nim restauracje do dołączenia do akcji. Jedną z uczestniczących w akcji marek, jest KFC.

- Znaleźliśmy się w bardzo nietypowej sytuacji, której skali nikt nie mógł przewidzieć, ale która istotnie wpływa na naszą codzienność, wśród wielu ograniczeń związanych z rozwojem pandemii pojawił się między innymi brak możliwości wyjścia do naszej ulubionej restauracji. W związku z tym wiele lokali znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Nikt nie wie do kiedy będzie trwał stan społecznej izolacji , dlatego KFC połączyło siły z innymi markami należącymi do Związku Pracodawców HoReCa i wspólnie wspieramy inicjatywę „środy na zamówienie”. W ramach akcji chcemy wypromować nawyk zamawiania w środy jedzenia na wynos, dzięki czemu klienci będą mogli w środku tygodnia umilić swój dzień wybierając się w kulinarną podróż (bo tylko ta opcja jest nam chwilowo dostępna), natomiast restauracje zyskają ogromne wsparcie, którego tak bardzo potrzebują w tym trudnym czasie - Ewa Jarczewska, Head of Marketing Communication KFC.

Przykłady ze świata

Podobne inicjatywy na rzecz branży gastronomicznej, tak mocno dotkniętej przez pandemię koronawirusa, mają miejsce teraz na całym świecie. Nie chodzi już bowiem tylko o wspieranie swoich ulubionych restauracji, ale przede wszystkim o zapewnienie pracy dla ich pracowników. Zamawiając w restauracjach jedzenie na wynos, nie tylko dajemy im szanse na przetrwanie w tym trudnym czasie, ale dajemy też realną pracę zatrudnionym tam osobom. Wprowadzając kampanię środy na zamówienie Związek Pracodawców HoReCa pragnął zainspirować polskich konsumentów do zjednoczenia się we wspieraniu polskiej branży restauracyjnej.

- Celem organizacji jest inicjowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na branżę, nowe regulacje znacznie ograniczyły możliwości działania biznesów restauracyjnych. Stąd inicjatywa #środynazamówienie #smacznewsparcie – podkreśla Zarząd ZP HoReCa.

