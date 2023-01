kawiarnia, restauracja, kawa, fot. Starbucks

Ponad miliard ludzi na świecie pije codziennie kawę, ale mało kto wie, że zużyte fusy po kawie to nie odpad, ale wartościowy surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany. W związku z tym Polski startup Ecobean opracował technologię pozwalającą na zamianę ich w zrównoważone materiały. We współpracy z operatorem marki Starbucks w Polsce, AmRest, Ecobean już od niemal dwóch lat opracowuje innowacyjne technologie przetwarzania fusów. Firma startuje z projektem Circular Coffee, który przybliży całą branżę o kolejny krok do bardziej zrównoważonej produkcji i gospodarki obiegu zamkniętego.

Circular Coffe, czyli recykling odpadów kawowych

Współpraca marki Starbucks w Polsce z Ecobean, startupem wywodzącym się z Politechniki Warszawskiej, trwa już od 2021 roku. Starbucks dostarcza do Ecobean zużyte fusy kawowe z warszawskich kawiarni. Startup, który niedawno z powodzeniem zamknął rundę finansowania, rozpoczyna obecnie następną fazę projektu Circular Coffee, który ma na celu wdrożenie przełomowej technologii recyklingu odpadów kawowych w wysokiej jakości zrównoważone surowce. Ecobean planuje także budowę Centrum Technologicznego, które ma przetwarzać aż 1000 ton odpadów rocznie.

- Zastosowanie różnych procesów chemicznych i biotechnologicznych umożliwia nam przetworzenie prawie 100% kawowych fusów na pięć produktów handlowych biologicznego pochodzenia: olej kawowy, ekstrakt antyoksydantów, kwas mlekowy, dodatki białkowe oraz ligninę. W produkcji zapewniamy bardzo niski ślad węglowy, a dodatkowo ograniczamy ilość fusów zalegających na wysypiskach i emitujących gazy cieplarniane – podkreśla Maciej Majchrowicz, członek zarządu Ecobean odpowiedzialny za rozwój.

Współpraca z Ecobean to to jedna z wielu inicjatyw, poprzez które Starbucks spełnia swój cel stania się marką pozytywną pod względem zasobów.

- Od początku wspieramy projekt, dlatego cieszymy się sukcesem polskiego startupu i jego planami wdrożenia technologii waloryzacji odpadów kawowych w zrównoważone surowce. W Starbucks Polska zawsze szukamy nowych sposobów na ponowne wykorzystanie surowców, w tym fusów kawowych i cieszymy się, że będziemy pierwszą marką w Polsce, która przetestuje nowe, innowacyjne produkty wytworzone z własnych odpadów. Projekt Circular Coffee stwarza możliwość przetwarzania ich na masową skalę, co jest dla nas szczególnie istotne jako marki chcącej wykorzystać nasz globalny zasięg w dobrych celach – mówi Paula Chudzińska, brand manager marki Starbucks w Polsce.