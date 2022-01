Starbucks podsumował 2021 rok i wyznacza nowe cele

kawiarnia, restauracja, kawa, fot. Starbucks

Ostatnie dwa lata były dla branży gastronomicznej okresem sporych wyzwań. Jednak pomimo niesprzyjających warunków Starbucks cały czas realizuje założone wcześniej cele rozwoju marki. W minionym roku sieć kawiarni świętowała 50-lecie swojego istnienia, otworzyła 2 nowe punkty i dynamicznie rozwijała kanał delivery. Z optymizmem spogląda w rok 2022, na który planuje kolejne wyzwania.

- Już na początku pandemii dostosowaliśmy nasze procesy i zasady operacyjne do zaistniałej sytuacji, dzięki czemu dużo łatwiej przeszliśmy przez rok 2021. W czasie lockdownów nie tylko utrzymaliśmy sympatię naszych stałych Gości, ale także zagościliśmy w sercach wielu nowych osób, dzięki systematycznemu rozwijaniu kanału delivery i poszerzeniu współpracy z agregatorami o Pyszne.pl i Uber Eats – opowiada Vedran Modrić, Dyrektor Operacyjny Starbucks Polska.

Nowe kawiarnie Starbucks

W wakacje, po raz pierwszy po dłuższej przerwie, Starbucks otworzył nową kawiarnię w Gdańsku, a następną w listopadzie w Łodzi, naprzeciwko stacji dworca nazywanej przez mieszkańców miasta Stajnią Jednorożców.

- Częścią filozofii marki jest koncepcja trzeciego miejsca między pracą a domem, stworzenie przestrzeni zarówno do rozmów i spotkań, jak i odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku - i wiemy, że dla wielu naszych fanów jest to właśnie ich ulubiony punkt. Szczególnie teraz, po długim okresie braku możliwości korzystania z miejsc publicznych, wszyscy szukamy okazji do spotkań i budowania relacji. Mamy dużo większą ochotę wyjść z przyjaciółmi „na zewnątrz” – mówi Katarzyna Pijanowska, Brand Manager Starbucks.

Najważniejsze wydarzenia 2021 roku

Z okazji okrągłej, 50-tej, rocznicy, Starbucks przygotował dla swoich miłośników specjalną kolekcję butelek i kubków wielokrotnego użytku, nawiązujących do historii i wartości marki. Zorganizowany został też specjalny Coffee Tasting, gospodarzem którego był Duncan Moir. W spotkaniu wzięli udział pracownicy aż z 43 rynków – w tym także z Polski.

- Pięćdziesiąta rocznica Starbucks to dla naszych Partnerów niezapomniane wydarzenie. Naszą misją od wielu lat jest inspirować i rozwijać ludzi. Dlatego zależało nam, żeby spotkać się w gronie Partnerów Starbucks z różnych zakątków Europy i Świata, aby wspólnie upamiętnić ten niezwykły czas i spędzić go tak, jak lubimy najbardziej, czyli razem przy kubku kawy. Minione lata upłynęły nam w duchu troski o ludzi, planetę oraz pasji do kawy, czyli wartości przyświecających nam od początku. Teraz mamy doskonałą okazję do refleksji, spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się, co jeszcze chcemy osiągnąć. – mówi Vedran Modrić.

Dbałość o planetę

Od 2020 roku marka współpracuje ze startupem EcoBean i wspólnie pracuje nad możliwościami jakie daje przetwarzanie fusów.

- Choć sami już wcześniej poszukiwaliśmy sposobu na ponowne wykorzystanie tego odpadu. W ubiegłym roku wyszliśmy do naszych Gości z inicjatywą pod hasłem "Zabierz fusy do domu", zachęcając ich do zabierania poporcjowanych fusów ze sobą i ponownego ich wykorzystania jako ekologiczny środek do czyszczenia domu, czy kawowy peeling. – opowiada Katarzyna Pijanowska.

Akcja, której celem jest ponowne wykorzystanie surowca, cieszy się w Polsce dużą popularnością, szczególnie wśród osób żyjących zgodnie z ideą zero waste. Poprzedniej zimy marka odpowiedziała także na prośbę Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i jako jedna z lokalnych kawiarni przekazała swoje fusy po kawie do posypywania wybranych alejek w parkach, jako alternatywa dla piachu i soli drogowej.

Aplikacja „To Good To Go”

Od 2020 roku specjalną ofertę Starbucks można znaleźć w aplikacji „To Good To Go”, która w prosty sposób łączy użytkowników z miejscami takimi jak: kawiarnie, cukiernie, restauracje, hotele czy sklepy. W wielu z nich na koniec dnia zostaje niesprzedana żywność, która choć świeża, ze względu na przepisy musiałaby zostać wyrzucona. Aplikacja zyskała sobie sporą popularność. Dzięki tej współpracy marce udało się uratować w tym roku przed wyrzuceniem ponad 340 tysięcy produktów.

Cele na 2022 rok

- W 2022 roku z całą pewnością będziemy pracować nad otwarciami kolejnych lokalizacji, w których będzie można porozmawiać przy aromatycznej kawie. Zależy nam również na tym, aby rozwijać koncepcję trzeciego miejsca między pracą a domem, tworzyć przestrzenie do rozmów i spotkań, a także odpoczynku. Widzimy, że pandemia bardzo osłabiła relacje międzyludzkie. Dla Starbucks były one zawsze niezwykle istotne, ale w tym szczególnym czasie dostrzegamy, że potrzeba dbania o nie staje się jeszcze większym wyzwaniem i priorytetem – mówi Vedran Modrić.

Marka planuje kontynuację i rozwój działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, szczególnie w zakresie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Pobierz raport a agencjach brandingowych 2021 roku