Stosunek polskiego społeczeństwa do wojny w Ukrainie. Strach jest obecnie dominującą emocją

pomoc, ręce, ludzie, fot. Anemone123, pixabay

Po miesiącu od wybuchu wojny na terytorium Ukrainy, jej temat nadal jest bardzo istotny dla polskiego społeczeństwa, szczególnie dla starszych osób. W związku z wojną odczuwamy przede wszystkim strach, smutek i gniew. Strach jest obecnie dominującą emocją – towarzyszy aż 70% kobiet i 48% mężczyzn (istotny wzrost w stosunku do początku wojny). Narasta również gniew – zaczyna go odczuwać coraz więcej kobiet.

Agencja badawczo-analityczna Zymetria monitoruje zmiany w nastrojach i postawach polskiego społeczeństwa w związku z wojną w Ukrainie. Raport powstał w oparciu o badania zrealizowane w styczniu, lutym oraz marcu 2022 roku.

Obawy związane z bezpieczeństwem

Polki i Polacy nadal bardzo obawiają się zagrożeń związanych z wojną. Z raportu Zymetrii wynika, że aż 84% osób boi się przeniesienia się działań zbrojnych na terytorium Polski. Natomiast co czwarta osoba jest zdania, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Rosja z dużym prawdopodobieństwem zaatakuje Polskę (a wśród 18-29 latków myśli tak aż 52% osób). Dla porównania – atak Rosji na kraje bałtyckie za prawdopodobny uznaje 47% osób, a na Stany Zjednoczone 20% osób.

Obawy o wzrost cen

Oprócz obaw związanych z bezpieczeństwem, polskie społeczeństwo coraz bardziej boi się rosnących cen artykułów spożywczych – w styczniu dotyczyło to 77% osób, a w marcu już 93% Polek i Polaków. Podobny odsetek osób boi się wzrostu cen benzyny. Brak dostępu do służby zdrowia to kolejna obawa, która pogłębiła się znacznie przez ostatnie dwa miesiące. Mimo że już w styczniu tę obawę podzielało 65% osób, to odsetek ten wzrósł aż do 80% w marcu. Ostatni miesiąc nie spowodował natomiast wzrostu obaw o utratę pracy – takiej sytuacji boi się niezmiennie co druga osoba.

Kolejne obawy powoduje napływ Ukrainek i Ukraińców szczególnie do dużych miast. 62% osób jest zdania, że z powodu napływu rodzin z dziećmi będzie ograniczony dostęp do darmowych miejsc w przedszkolach i żłobkach, a 52% boi się o pogorszenie jakości nauczania w szkołach. Zdaniem 71% osób, napływ uchodźców spowoduje też podwyżki cen najmu mieszkań.

Skąd płynie pomoc?

Według raportu Zymetrii, 64% Polek i Polaków włączyło się w działania mające na celu wsparcie osób z Ukrainy. Częściej pomoc niosą osoby starsze (75% wśród 50-65-latków) niż młodsze (46% wśród 18-29-latków). Pomocy udzielamy przede wszystkim uchodźcom przybywającym do Polski. 45% osób przekazało dary na organizowane zbiórki, co trzecia osoba udzieliła wsparcia finansowego. 7% Polek i Polaków działa w ramach wolontariatu na dworcach, na granicy, czy też w punktach recepcyjnych.

Polskie społeczeństwo widzi, że pomoc w stronę uchodźców płynie głównie od zwykłych Polek i Polaków. Tylko 18% osób jest zdania, że w największym stopniu ukraińskim uchodźcom pomaga polski rząd. Jednocześnie aż 55% osób uważa, że to właśnie na barkach rządku powinna leżeć odpowiedzialność za niesienie pomocy. Jeszcze mniej osób dostrzega pomoc niesioną przez kraje Europy Zachodniej – tylko 9%. W tym przypadku również co druga osoba jest zdania, że nasi zachodni sąsiedzi powinni bardziej zaangażować się we wsparcie Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną.

Fake newsy i bojkoty

W badaniu Zymetrii został poruszony również temat bojkotów konsumenckich oraz fake newsów. Od wybuchu wojny znacznie wzrósł odestek osób, które zetknęły się z nieprawdziwymi informacjami (fake newsami) na temat tego co dzieje się w Ukrainie – kilka dni po wybuchu wojny było to 26% osób, a miesiąc później już 40% społeczeństwa. Na fake newsy szczególnie wyczulone są osoby z wyższym wykształceniem i w średnim wieku (30-39 lat).

Okazuje się, że do większości polskiego społeczeństwa docierają wieści o bojkotach przez konsumentów firm i marek, które nie wycofały się z rynku rosyjskiego (77% osób słyszało o tym). Całkowity lub częściowy udział w bojkocie marek deklaruje aż 69% Polek i Polaków, a tylko co dziesiąta osoba jest temu w pełni przeciwna.

Zdaniem większości polskiego społeczeństwa, firmy powinny chwalić tym, że pomagają. Natomiast tylko 41% osób słyszało, że firmy czy konkretne marki wspierają Ukrainę i uchodźców.

Przyszłe działania polskiego społeczeństwa

Rosnące obawy związane ze wzrostem cen i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego powodują, że co trzecia osoba planuje ograniczać swoje codzienne wydatki, a 29% społeczeństwa powstrzyma się od większych inwestycji, które planowało wcześniej. Tylko nieliczni wypłacą gotówkę z bankomatu, czy też zrobią zapas paliwa. Co dziesiąty mężczyzna w wieku 18-39 lat planuje naukę strzelania i walki. Młode osoby (18-29 lat) częściej niż starsze planują przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Polki i Polacy nadal planują angażować się w pomoc osobom z Ukrainy, a 21% osób chce to robić nawet w większym stopniu niż dotychczas. Co trzecia osoba deklarująca chęć pomocy, chce jej udzielić ludności cywilnej pozostającej w Ukrainie. Tylko 28% osób otwarcie mówi, że nie zamierza pomagać.

Polskie społeczeństwo jest świadome, że niesienie pomocy to proces długofalowy, bo działania wojenne w Ukrainie nie zakończą się w ciągu najbliższych tygodni. Choć 59% osób woli nie myśleć o wojnie w perspektywie dłuższej niż rok.