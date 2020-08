Strażnicy Świeżości w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł. Kolejna akcja promocyjna z pluszakami

Strażnicy Świeżości, Piotr i Paweł, fot. SPAR

Sieć sklepów SPAR rozpoczęła nową akcję lojalnościową. Dotyczy ona wszystkich sklepów występujących pod szyldem SPAR oraz Piotr i Paweł. W ramach programu klienci za specjalne znaczki otrzymywane po dokonaniu zakupów, będą mogli zdobywać pluszaki. Strażnicy Świeżości – bo tak nazywa się grupa 8 bohaterów – pomogą dzieciom poznawać nowe smaki i walczyć z Omamiuszem, którego bronią są cukier, sól i węglowodany.

W ramach akcji lojalnościowej można odebrać następujących Strażników Świeżości: Pomidora Wizjana, Jabłko Pakusia, Paprykę Genia, Kiwi Wyjka, Ananasa Znikodema, Pomarańczę Dorcię, Czosnka Toperka oraz Gruszkę Uszkę. Promocja potrwa do 1 grudnia 2020 roku. Przewidziany jest także dodatkowy czas dwóch tygodni po zakończeniu akcji na odebranie nagrody.

Jak odebrać Strażnika Świeżości?

Klienci otrzymają specjalne karty kolekcjonerskie na znaczki. Aby odebrać nagrodę muszą zebrać ich 50, by otrzymać pluszaka za 1 grosz lub skompletować 25 znaczków, by odebrać go za 19,99 zł. Maskotki można kupić także w cenie regularnej – za 49,99 zł. Pojedynczy znaczek klient otrzyma za każde 30 zł wydane w sklepie SPAR lub Piotr i Paweł. Również za zakup produktów Przyjaciół Strażników Świeżości klienci otrzymają dodatkowe znaczki.

Przyjaciele Strażników Świeżości

Co tydzień w okresie trwania akcji w ofercie sklepów SPAR oraz Piotr i Paweł znajdzie się maksymalnie 9 różnych produktów Przyjaciół Strażników Świeżości – będą o nich informować m.in. plakaty, wobblery oraz specjalne oznaczenia stref produktów Przyjaciół.

- Chcemy być wsparciem dla rodziców w kreowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. W sklepach naszej sieci będzie można kupować specjalne produkty ze strefy Przyjaciół Strażników Świeżości, za które nasi klienci otrzymają dodatkowe znaczki, by szybciej otrzymać wspaniałe maskotki w kształcie warzyw i owoców. Wierzymy, że wybrane artykuły spożywcze, które będą zmieniały się co tydzień – sprawią, że nasze pociechy będą chciały częściej sięgać po zdrowe produkty i próbować nowych smaków. Zapewniamy naszym klientom doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie – łącząc jednocześnie wysoką jakość produktów i świeżość z ich atrakcyjnymi cenami. Około 1/3 całego asortymentu sklepu stanowią produkty świeże – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

