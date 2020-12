Świąteczna kampania Allegro. Julia Wieniawa, Mery Spolsky i Arek Kłusowski nagrali teledysk

Platforma Allegro ruszyła z bożonarodzeniową kampanią, w której pokazuje, że najważniejsi są otaczający nas ludzie, a prezenty są tylko środkiem do spędzania z nimi wspólnie czasu. Utwór, napisany i skomponowany specjalnie dla Allegro, jest świąteczną opowieścią, w której świat rzeczywisty naturalnie łączy się z tym wirtualnym.

- Jako marka wyznaczająca trendy na rynku reklamowym, cały czas podwyższamy sobie poprzeczkę i poszukujemy nowych, świeżych form dotarcia do naszych odbiorców. W tym roku postawiliśmy na niestandardowy format - teledysk świąteczny. Marka Allegro została naturalnie wpleciona w opowieść wigilijną przedstawioną przez Julkę, Mery i Arka, która świetnie oddaje ideę naszej tegorocznej kampanii świątecznej podkreślającej, jak ważne jest spędzanie wspólnie czasu. Czas, dzięki przedmiotom, którymi obdarowujemy się nawzajem, sprawia, że radość z bycia razem nie ma końca. Stworzyliśmy klip, w którym coś nowego nieustannie się zaczyna, nakręcając spiralę dobra i świątecznej atmosfery - skomentowała Joanna Kobylińska-Andrzejak, Brand Management Specialist w Allegro.

Teledysk został zrealizowany umieszczoną na specjalnej platformie (360 stopni) kamerą w otoczeniu zbudowanej na hali scenografii. Artyści wychodzą zza kolorowej kotary, po czym pojawią się na symbolicznych wyspach z różnymi rekwizytami. Towarzyszy im świetlisty pył, z którego materializują się przedmioty. Aby jeszcze bardziej podkreślić przenikanie się świata online z offline - Julia Wieniawa pojawia się w teledysku jako hologram. W filmie zastosowano także metodę multiplikacji, dzięki której możemy zobaczyć jednego wokalistę w kilku odsłonach.

- Piosenka i klip mówią o tym, jak bardzo ważne są wspólnie spędzone chwile podczas świąt. Niestety znakiem aktualnego czasu jest często brak możliwości spotkania się z najbliższymi, dlatego też moja postać pojawia się jako hologram. Wielu z nas pewnie zobaczy rodzinę tylko przez kamerkę w telefonie, ale to i tak nie pozbawi nas radości ze świąt. Myślmy o sobie nawzajem w tym wyjątkowym czasie - powiedziała Julia Wieniawa.

Kontynuacją teledysku będą działania realizowane na TikToku. Na platformie zobaczyć będzie można Julię, Mery i Arka oraz popularnych Tiktokerów (m.in. Kompleksiaraxx, Mrs.Lillyy, Oliwię Misztal czy TwinSStylee).

- W te święta bardziej niż zwykle wielu z nas będzie się wspierać technologią i mediami społecznościowymi w kontakcie z bliskimi. Choć nie możemy być obok siebie, to nadal możemy razem grać, oglądać filmy, słuchać muzyki, gotować łącząc się na Messengerze i nagrywać TikToki. Mamy nadzieję, że teledysk Allegro umili wszystkim przygotowania do świąt. Nawet jeśli będą one odbywać się zdalnie - skomentowała Katarzyna Strzelczyk, Brand Management Expert ds. Social Media w Allegro.