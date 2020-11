Świąteczna kampania Pepsi. Jak świętować, to tylko z Pepsi [wideo]

Pepsi, święta, kampania, fot. PepsiCo

Pepsi rozpoczęło nową kampanię pod hasłem „Jak świętować, to tylko z Pepsi!”. Bohaterami są niebieskie Elfy Pepsi, które w tym roku celebrują małe przyjemności, ponieważ z tych właśnie momentów składają się Święta z Pepsi! W rolę Elfów ponownie wcielili się Maciej Musiał, Adam Fidusiewicz i Wiktoria Gąsiewska, znani z dużego ekranu. Do niesfornego zespołu Elfów dołączyła również influencerka Pepsi - Martyna Chomacka.

Kampania „Jak świętować, to tylko z Pepsi!” pokazuje, że Święta to nie tylko czas, kiedy siedzimy przy suto zastawionych stołach. Wyjątkową atmosferę kreują chwile, a także mini okazje przed oraz w trakcie Świąt. Momenty spędzone w wyjątkowym gronie, niespotykane stylizacje świąteczne, przygotowywanie dekoracji, wypieków czy oglądanie kultowych, świątecznych filmów. Każdy świętuje po swojemu. W najnowszej kampanii Pepsi tym właśnie zajmują się Elfy, ponieważ „jak się bawią, to tak, żeby się upiekło”’, „jak pożerają, to świąteczne filmy”, a „jak się wystroją, to lepiej niż choinka”.

- Poprzez kampanię świąteczną Pepsi, chcemy dostarczać naszym konsumentom najbardziej pozytywnych emocji przed, jak i w trakcie świąt. Chcemy z nimi celebrować wszystkie mini okazje, jakie co roku tworzą niesamowitą aurę świąt, której z dużą ekscytacją wyczekujemy - powiedziała Lena Ozimska, junior brand manager Pepsi, odpowiedzialna za kampanię świąteczną 2020.

Elfy są obecne w całej świątecznej kampanii 360˚. Obok standardowych kanałów komunikacji, mini okazje z Pepsi będą dostępne również w sieci. W mediach społecznościowych pojawią się wideoposty, na YouTube będzie można zobaczyć szereg bumperów z serii „Jak świętować, to tylko z Pepsi!”.

Świąteczne opakowania

Ścieżka kreatywna do kampanii „Jak świętować, to tylko z Pepsi!” przeniesiona została także na świąteczne opakowania z 16 różnymi hasłami na limitowej edycji Pepsi Regular oraz wariantu bezcukrowego Max. Silnym elementem kampanii jest także ekspozycja świątecznych materiałów POS w sklepach na terenie całej Polski. Wyróżniające się ekspozycje z produktami Pepsi utrzymane są w niebieskiej scenerii, z białymi śnieżnymi elementami w otoczeniu Elfów.

Za ideę kreatywną w TV i kanałach cyfrowych odpowiada agencja Artegence, a za zaplanowanie kampanii w mediach dom mediowy Media Direction. Produkcję spotu wykonała Papaya i Film Produkcja, a sam spot wyreżyserował Daniel Jaroszek; produkcja materiałów digital została wykonana przez Film Produkcja (reż. Piotr Matejkowski). Za produkcję materiałów outdoorowych i sesję zdjęciową odpowiada BBDO i Film Produkcja. Działania PR prowadzi Questia Communications Management Consultants.

