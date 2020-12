Świąteczne nastroje w dobie pandemii. Sprawdzamy nastroje konsumentów przed Bożym Narodzeniem

święta, bombki, prezenty, fot. kasiaczernik, pixabay

Co czwarty Polak obawia się, że pandemia popsuje atmosferę Bożego Narodzenia, a zdaniem co trzeciego będą to mniej radosne święta. Niepokój, podekscytowanie towarzyszące przygotowaniom, zdenerwowanie i stres czy ze wszystkim zdążymy – to główne emocje Polaków związane z tegorocznymi przygotowaniami do świąt. Tylko 16% z nas deklaruje, że główną odczuwalną emocją będzie radość, ponieważ mimo pandemii spędzimy niezwykły czas z rodziną. Z kolei aż 79% Polaków zdaje sobie sprawę, że Boże Narodzenie 2020 będzie zdecydowanie inne niż w pozostałych latach. Takie wnioski płyną z badania „Święta w czasie pandemii COVID-19”, zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Jak pokazują wyniki badania, Polacy obawiają się negatywnego wpływu pandemii na grudniowe święta, które do tej pory były kojarzone przede wszystkim z radością, ekscytacją i spotkaniami w większym, gronie rodzinnym. Ponad 90% zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków twierdzi, że zmieni się charakter tegorocznych świąt, gdyż będziemy bardziej oszczędzać na przygotowaniach – 33%, spędzimy je w bardziej kameralnym gronie – 29%, większość prezentów zakupimy (ze względu na bezpieczeństwo) przez Internet - 27% odpowiedzi.

Pandemia zmniejszy ilość osób przy świątecznym stole. Według 60% respondentów podczas wspólnej celebracji świąt będą obecne tylko najbliższe osoby. Wykorzystamy także intensywniej smsy i komunikatory do składania sobie życzeń, a z nieobecnymi będziemy się kontaktować przez wideochaty.

Świąteczne upominki

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, rodzinna atmosfera przy wigilijnym stole oraz możliwość podarowania i otrzymania prezentów, mają sprawić, że wbrew aktualnej sytuacji te święta mogą być wyjątkowe. Aż 91% zapytanych Polaków uważa że mimo pandemii, będziemy podarowywać sobie nadal świąteczne upominki. Zdaniem 37% respondentów to miły gest, sprawiający dużo radości, a tego obecnie bardzo potrzebujemy. Według 33% to jedna z ważniejszych, świątecznych tradycji, a według 21% w ten sposób możemy okazać swoje uczucia najbliższym.

Świąteczne upominki, które mają nam osłodzić tegoroczne Boże Narodzenie w pandemii, zyskają na znaczeniu. O czym świadczy chociażby fakt, że w tym roku aż 54% Polaków zamierza przeznaczyć na nie największą część świątecznego budżetu. Za wszelką cenę będziemy chcieli upominkiem sprawić radość bliskim – 28% odpowiedzi, będziemy chcieli spełnić ich marzenia - 25% odpowiedzi. Zdaniem 24% będziemy bardziej odważni w nabywaniu niestandardowych prezentów.

- Pandemia spowodowała, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pozytywnych emocji i chcemy sprawić przyjemność sobie i bliskim. Święta są doskonałym pretekstem, aby to uczynić. Dlatego coraz chętniej, jak wynika z naszych badań i obserwacji jesteśmy skłonni, aby zamiast materialnego upominku, podarować bliskiej osobie prezent w formie przeżycia. Masaż relaksacyjny, przejażdżka luksusowym samochodem, zajęcia taneczne czy lot w tunelu aerodynamicznym – propozycji jest bardzo wiele. Można dobrać je odpowiednio do zainteresowań i wieku osoby, aby sprawić jej przyjemność i pozytywnie zaskoczyć ją świąteczną niespodzianką – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Wśród prezentów, które mają szansę odstresować Polaków biorąc pod uwagę trudny czas pandemii, respondenci wymieniają: voucher na relaksacyjny masaż – 25%, zabiegi pielęgnacyjne – 23%, pobyt w SPA – 20%, a nawet upominki z dreszczykiem emocji np. skok na bungee – 20%.

Świąteczne zwyczaje ważne dla Polaków

W opinii co trzeciego Polaka najważniejszy będzie w tym roku świąteczny posiłek z najbliższymi. Według 29% obdarowywanie się prezentami, które mają przynieść nam trochę radości w trudnym dla wszystkich czasie. Zdaniem 19% będzie to ubierania choinki, a dla 16% dzielenie się opłatkiem. Dla 5% duże znaczenie będzie miało wspólne śpiewanie kolęd. Mimo pandemii chcemy wierzyć, że nadchodzące święta mogą być wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na dobrą, rodzinną atmosferę przy wigilijnym stole – 31% odpowiedzi, obecność najbliższych i wspólnie spędzony czas – 22% oraz możliwość podarowania i otrzymania prezentów – 22%.