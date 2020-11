Świąteczne przeboje zaczęliśmy słuchać wcześniej. Oto dane Spotify

muzyka, kobieta, słuchawki, fot. vinzentweinbeer, pixabay

Choć do grudnia pozostał jeszcze tydzień, już teraz możemy śmiało powiedzieć, że użytkownicy Spotify poczuli magię zbliżających się świąt zdecydowanie wcześniej. Jak wskazują statystyki największej platformy streamingowej na świecie, tylko w tym roku, użytkownicy odsłuchali ponad 6,5 miliarda minut muzyki świątecznej. Z kolei od uruchomienia Spotify w 2008 roku świąteczne piosenki odtworzono aż 37 miliardów razy. Sprawdź co się zmieniło w upodobaniach słuchaczy i poznaj najnowszą odsłonę świątecznych trendów.

Tradycją stało się, że pierwsze dźwięki świątecznych przebojów słyszymy już w listopadzie. Jednak jak wynika z danych Spotify, w tym roku wcześniej niż zwykle wprowadziliśmy się w świąteczny nastrój. „Christmas Hits”, najpopularniejsza świąteczna playlista już we wrześniu i w październiku była odtwarzana zdecydowanie częściej niż w latach poprzednich, a top 10 świątecznych utworów w październiku br. było odtwarzanych 25% częściej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tradycyjnie większość odtworzeń bożonarodzeniowych hitów odnotowywanych jest w weekendy; jednocześnie w tym roku na Spotify ma miejsce nieznaczny wzrost odtworzeń również w środku tygodnia.

Świąteczne hity

Muzyka to co roku nieodłączny element niesamowitej atmosfery, za którą wszyscy tak bardzo kochamy ten magiczny okres, dlatego serwis Spotify postanowił sprawdzić, jakie utwory świąteczne królują wśród użytkowników platformy w tym czasie.

Pięć najchętniej odtwarzanych świątecznych hitów (od ostatnich świąt) w Polsce to:

Wham! - Last Christmas Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You Ariana Grande - Santa Tell Me Chris Rea - Driving Home for Christmas Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone

Nieoficjalnym i niekwestionowanym królem świąt Bożego Narodzenia zostaje Michael Bublé z albumem „Christmas”, który jest aktualnie najpopularniejszym świątecznym krążkiem wszech czasów z ponad 1,8 miliarda odtworzeń w Spotify.

Magia Świąt w pigułce to również bożonarodzeniowe playlisty. Poza największą i najpopularniejszą na świecie playlistą „Christmas Hits” Polscy użytkownicy mogą odtwarzać również lokalne listy takie jak aktualnie najchętniej odtwarzana „Idą Święta” oraz równie popularne „Polskie święta”, „Świąteczny chill” czy „Kolędy”.

Spotify Singles

By przywitać tegoroczne Święta w wyjątkowy sposób, serwis ponownie zaprosił wybranych artystów do stworzenia unikalnej playlisty Spotify Singles: Holiday Collection, która zawiera 12 coverów największych świątecznych hitów oraz nowe utwory wykonawców takich jak Camilo, Julien Baker, Jazmine Sullivan, Black Pumas, Sasha Sloan, Ruston Kelly, VERITE, Dashboard Confessional, Ryan Hurd, Patrick Droney, Betty Who i Vistas!