Szczepan Twardoch partnerem Alpine Katowice

Szczepan Twardoch, fot. Alipne Katowice

Autor bestsellerowych powieści, publicysta, scenarzysta filmowy i pasjonat motoryzacji nawiązał współpracę z Alpine Katowice – autoryzowanym dealerem marki. Szczepan Twardoch „zapisze” kolejne strony historii marki, zaprzyjaźniając się z nią na prostych i na zakrętach, które przyjdzie mu przemierzać za kierownicą Alpine A110S.

Szczepan Twardoch, autor przekładany na kilkanaście języków, nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi - polskimi i zagranicznymi, w tym ostatnio EBRD Literature Prize za angielski przekład bestsellerowego „Króla” rozpoczął współpracę z Alpine Katowice, jedynym w Europie Środkowo – Wschodniej autoryzowanym salonem sprzedaży sportowych samochodów francuskiej marki Alpine. Autor bestsellerowych powieści przesiądzie się za kierownicę Alpine A110S o mocy 292 KM z kolekcji Alpine Atelier w limitowanym kolorze nadwozia - Niebieski Azur. Jest to jeden z 8 kolorów w jakich Alpine A110 była produkowana w latach siedemdziesiątych, kiedy samochody tej marki święciły największe tryumfy w rajdach samochodowych.

Literatura i motoryzacja to dwa odrębne światy, które jak się okazuje, mogą mieć ze sobą elementy wspólne. Kluczem do współpracy jest autentyczność – oparcie jej na wspólnych wartościach, takich jak: ambicja, odwaga, bezkompromisowość i pracowitość. To prawdziwe wartości, jakie przez lata wypracowała marka Alpine. Te same cechy uosabia jej partner – Szczepan Twardoch, który od lat wymyka się stereotypom.

- Samochody Alpine posiadają autentyczne geny motorsportu, mocne serca i cudownie niską masę. Centralnie umieszczony silnik i sportowe, minimalistyczne wnętrze tylko wzmacniają ten charakter. A110S aż się prosi, aby spędzić w nim dzień na torze, albo też po prostu wybrać się na przejażdżkę bez celu krętą, górską drogą – mówi Szczepan Twardoch, pisarz, partner Alpine Katowice.

Jednym z aspektów współpracy Alpine Katowice i Szczepana Twardocha jest śląskość. Grupę Pietrzak, właścicieli salonu Alpine Katowice i autora łączy lokalny patriotyzm. Szczepan Twardoch z dumą mówi o swojej śląskiej tożsamości, Grupa Pietrzak to rodzinna, śląska firma, która do sukcesu doszła systematyczną pracą, pracowitością i wiarą w siłę innowacji.

- Z mojego punktu widzenia kluczowa jest autentyczność naszej współpracy. Ani jedna, ani druga strona tego kontraktu nie musi niczego udawać, naginać rzeczywistości, ani zastanawiać się nad każdym słowem. Teraz naszym autem będzie jeździł nieszablonowy pisarz, utalentowany, bezkompromisowy i odważny człowiek – wyjaśnia Mateusz Widuch, Marketing Manager Alpine Katowice.

