Szefowa TikTok-a w Polsce: Niektórzy prowadzą u nas markowe kampanie hasztagowe, które mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych

Sylwia Chada

TikTok zaczyna na rynku social mediów rozpychać się ze wszystkich sił. Firma właśnie ogłosiła, że postanowiła mocno zadomowić się w Polsce. Czy jej się uda? Czy w naszym kraju młodzi użytkownicy pokochają tę platformę, a przede wszystkim czy będą ją wielbić reklamodawcy i lokować na niej budżety promocyjne? To się okażę. Na razie zapowiedzi są szumne: polski zespół ma się w tym roku powiększyć o kilkadziesiąt kolejnych osób. Kim będą? Za co będą odpowiadać? Czy zarobią na siebie i utrzymają biznes w naszym kraju? Zadaliśmy pytania. Odpowiedziała Sylwia Chada, General Manager Tik Tok Polska i Centralna Europa. Oceńcie je sami.

Ilu unikalnych użytkowników korzysta z TikToka w Polsce, a ile na świecie?

TikTok to najbardziej dynamicznie rozwijająca się i najchętniej pobierana aplikacja na świecie. Platforma zarejestrowała 100 milionów aktywnych kont w Europie. Także w Polsce TikTok został przyjęty z wielkim entuzjazmem, a w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost liczby naszych użytkowników o kilkadziesiąt procent.

Jakie są wyniki finansowe platformy na świecie i w Polsce za 2020 rok - w szczególności, jakie firma miała przychody i zysk/stratę w Polsce?



Zgodnie z globalną polityką firmy nie dzielimy się informacjami na temat sytuacji finansowej TikToka na poszczególnych rynkach.



Kanał aktualności „Dla Ciebie” jest jednym z flagowych elementów platformy TikTok. Gdy użytkownik otwiera TikToka, prezentowany jest jego osobisty kanał „Dla Ciebie”. Pojawiają się tu filmy dobrane pod kątem indywidualnych zainteresowań, dzięki czemu użytkownik może łatwo dotrzeć do interesujących go treści i twórców.

Na TikToku nie ma jednego kanału aktualności. Jest on unikalny dla każdego użytkownika. W jego centrum stoi specjalnie opracowany algorytm TikToka. Dzięki niemu kanał poznaje zainteresowania każdego odwiedzającego, w oparciu o wiele różnych elementów.

Treści prezentowane „Dla Ciebie” są dostosowane do indywidualnych preferencji danego użytkownika. Pod uwagę branych jest wiele czynników jak zainteresowania deklarowane przy rejestracji jako nowy użytkownik, treści, które według deklaracji użytkownika go nie interesują, interakcje użytkownika - np. polubienia, udostępnienia, obserwowanie, komentarze oraz to, co użytkownik tworzy, informacje dotyczące wideo, np. napisy, dźwięki, hasztagi oraz ustawienia urządzenia i konta, np. preferencje językowe, ustawienia kraju i rodzaj urządzenia.



Wyraźna oznaka zainteresowania, na przykład obejrzenie przez użytkownika dłuższego filmu od początku do końca, będzie miała większą wagę niż na przykład to, czy widz i twórca filmu znajdują się w tym samym kraju. Filmy są porządkowane według prawdopodobieństwa zainteresowania użytkownika, a następnie umieszczane w indywidualnych kanałach aktualności.



Dlaczego firma wybrała Polskę, aby teraz otworzyć biuro w naszym kraju?



TikTok to globalna, dynamicznie rozwijająca się firma. O otwarciu biura w Polsce zadecydowały dwa czynniki - potencjał biznesowy i położenie.

W kontekście biznesowym Polska jest jednym z najsilniejszych rynków w regionie pod względem wartości wydatków reklamowych i inwestycji. Ważną rolę ma także położenie geograficzne Polski, które wpływa na to, że jest ona postrzegana jako najlepsze centrum komunikacji z innymi rynkami. Stąd też bierze się szczególna rola warszawskiego zespołu TikToka, którego celem jest wspieranie klientów w rozwijaniu ich aktywności marketingowej na platformie, a także budowanie jej świadomości w regionie.



Ile dokładnie osób pracuje teraz w polskim zespole? Jak szybko będzie zwiększane zatrudnienie - w informacji prasowej wspominacie Państwo o "klikudziesięciu" osobach w pierwszym półproczu 2021 roku. Czy te kilkadziesiąt osób oznacza raczej 30 czy 90?



Obecnie w Polsce zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników, ale równocześnie prowadzimy wiele procesów rekrutacyjnych, głównie na stanowiska menedżerskie w obszarach nowych technologii, marketingu, reklamy oraz mediów. Tylko w pierwszej połowie tego roku planujemy potroić naszą liczbę pracowników, zatrudniając kolejne kilkadziesiąt osób.

Czy oprócz handlowców w polskim zespole zatrudniać będziecie developerów - programistów odpowiedzialnych za rozwój platformy?Jaki to będzie procent zespołu?



Na ten moment wszystkie rekrutacje, które obecnie prowadzimy dotyczą stanowisk specjalizujących się w obszarach nowych technologii, marketingu, reklamy i mediów. Jest to nasz priorytet na pierwszą połowę tego roku. O dalszych planach rekrutacyjnych będziemy oczywiście informować na bieżąco.



Jakie firma zakłada przychody i inne KPI dla rynku polskiego w roku 2021 i w następnych?



Zgodnie z globalną polityką firmy nie dzielimy się informacjami na temat planów finansowych TikToka na poszczególnych rynkach.



Jaka jest polityka cenowa platformy w Polsce vs. Inne kraje? Czy reklama w naszym kraju jest tańsza?



Koszty kampanii są różne – zależą od wielu zmiennych, a ceny są bardzo zróżnicowane. Niektórzy reklamodawcy prowadzą niskobudżetowe kampanie marketingowe za pośrednictwem naszej samoobsługowej platformy reklamowej, a niektórzy prowadzą markowe kampanie hasztagowe, które mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Stworzyliśmy lokalny zespół specjalistów, aby pomóc naszym reklamodawcom osiągnąć cele związane z budowaniem marki i dotrzeć do docelowych odbiorców



Jakie są przewagi - oczywiście Państwa zdaniem - prowadzenia działań marketingowych na TikToku vs na YouTubie, Facebooku, Instagramie?



TikTok For Business daje możliwość zaprezentowania marki w kreatywny sposób, poszerzając grono jej potencjalnych klientów, którzy są częścią społeczności TikTok. Głównym celem platformy, korespondującym z hasłem reklamowym "Don't make Ads. Make TikToks", jest udostępnianie użytkownikom angażujących treści.

Reklama w TikTok ma wiele zalet – unikalny interfejs TikToka jest pionowy, więc użytkownik ogląda materiał na pełnym ekranie a dźwięk jest zawsze włączony na platformie. Żadna inna platforma obecnie nie wyświetla treści w ten sposób, co pozwala marce bądź firmie przyciągnąć pełną uwagę docelowej grupy odbiorców. Dzięki temu uwaga widza nie jest podzielona (na platformie nie wyświetla się jedynie baner, konkurujący o uwagę widza z resztą wyświetlanych treści).



Korzystanie z TikToka pozwala markom i reklamodawcom uzyskać pełną uwagę osób przeglądających treści na platformie. Poza tym, społeczność TikToka jest bardzo zaangażowana i aktywna, a Twórcy uwielbiają współpracować z różnymi markami, o ile treści oferowane przez te marki są kreatywne, ekscytujące i „fajne” dla docelowych odbiorców, przez co sami stają się ambasadorami marki. Owocną współpracę tego rodzaju można zaobserwować zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Ponadto unikalny algorytm TikToka nastawiony jest przede wszystkim na odkrywanie, co oznacza, że umożliwia reklamodawcom i markom docieranie do nowych odbiorców w bardzo łatwy sposób. Użytkownikom TikToka stale prezentowane są nowe treści od jeszcze nieobserwowanych twórców, a marki coraz częściej z tego korzystają.