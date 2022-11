rodzina, kampania świąteczna, święta, choinka, fot. T-Mobile

Wspólnie spędzony czas, dużo radości, uśmiechu, pozytywne emocje związane z wymienianiem się prezentami, a przede wszystkim poczucie bliskości – to wszystko powinno towarzyszyć nam podczas Świąt Bożego Narodzenia. W T-Mobile wiemy, że nawet zwykłe pytanie „co tam u Ciebie?” może wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Dlatego też właśnie to pytanie stało się hasłem europejskiej świątecznej kampanii wizerunkowej T-Mobile.

W T-Mobile zadbamy o to, by każdy miał się dobrze w te święta, bo chcemy, żeby nasi klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ich bliskich. Mijający rok nie należy do najłatwiejszych, co uświadomiło wielu ludziom, jak ważna jest troska o drugą osobę. Dlatego w ramach kampanii wizerunkowej przygotowano opowieść, aby zachęcić wszystkich do sprawdzania, co słychać u tych, którzy są najbliżej naszych serc – naszej rodziny i znajomych.

- W spocie widzimy empatycznego dyrektora szkoły, który zadaje napotkanym w pracy osobom pytanie: „co tam u Ciebie?”, chcąc dowiedzieć się, co słychać u jego uczniów, współpracowników czy rodziców. Przez cały czas nasz bohater stara się pomóc tym, z którymi się spotyka, ale nikt nie reaguje na jego dobre gesty. Wchodząc do domu mija się w drzwiach z żoną, potem spędza czas z dziećmi w salonie, ale dalej pracuje na laptopie. Na jego twarzy widać zmęczenie i troski dnia codziennego, do momentu, kiedy dzwoni do niego żona i zadaje mu tak proste, a zarazem potrzebne pytanie: „co tam u Ciebie?”. Wówczas na jego twarzy pojawia się uśmiech, bo pierwszy raz w ciągu dnia ktoś zapytał o jego samopoczucie - opisuje T-Mobile w informacji prasowej.

Spot wizerunkowy został zrealizowany przez agencję adam&eveBERLIN na rynek europejski i jest wykorzystywany w kilku krajach, gdzie obecna jest Grupa Deutsche Telekom.