T-Mobile w ramach akcji ekologicznej odkupuje używane smartfony

iphone, smartfon, apple, fot. janeb13, pixabay

Powody rozstania ze starym smartfonem bywają różne, ale rezultat pozostaje ten sam – wciąż sprawne urządzenie nierzadko trafia na dno szuflady, z którego najpewniej nie wydostanie się przez najbliższe lata. Liczba niewykorzystywanych telefonów w ten sposób szybko się mnoży. Aby zadbać o planetę, warto dać im drugie życie. Z tej okazji T-Mobile rozpoczął akcję wymiany używanych smartfonów – zamiast chować urządzenie w szafce, można przynieść je do salonu firmy i zyskać środki na nowy sprzęt, robiąc przy tym coś dobrego dla środowiska.

Świat elektroniki rozwija się w błyskawicznym tempie. Dzięki temu każdego roku możemy korzystać z coraz to wygodniejszych i lepiej dostosowanych do naszych preferencji rozwiązań. Jednocześnie oznacza to jednak, że liczba produkowanych urządzeń wciąż rośnie. Potwierdzają to m.in. dane firmy analitycznej Canalys, zgodnie z którymi tylko od stycznia do marca 2021 roku na rynek trafiło ponad 347 mln smartfonów. To o 27 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Zwyżkująca produkcja daje użytkownikom szerszy dostęp do ułatwiających życie technologii, ale nie pozostaje obojętna dla środowiska.

Pogodzenie interesów konsumentów i potrzeb planety nie jest zatem proste. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na branży technologicznej, mającej wpływ na rozwój całego sektora elektroniki. Z tego względu T-Mobile w zeszłym roku rozpoczął akcję odnawiania używanych smartfonów. Teraz firma chce klientom umożliwić oddanie sprzętu, który otrzyma drugie życie. Dodatkowo otrzymają oni rabat na nowe urządzenie.

Wspólnie zadbajmy o środowisko

Jak działa cały proces? Aby skorzystać z oferty, należy przynieś swój telefon do jednego z salonów. Wystarczy samo urządzenie, bez pudełka czy ładowarki. Smartfon może nosić ślady użytkowania, jednak powinien być sprawny – tak, by np. połączyć się z internetem, co stanowi element procedury wyceny. W ciągu kilku minut klient otrzyma propozycję wyceny urządzenia. Sprzęt zyska drugie życie i trafi do nowego użytkownika lub zostanie przeznaczony na komponenty w procesie produkcji. Po oddaniu sprzętu można wybrać nowy telefon z oferty T-Mobile.

Nie kupuj, regeneruj

Akcja wymiany smartfonów to nie jedyne działanie, w ramach którego dajemy telefonom drugie życie. Od listopada zeszłego roku nasi klienci mogą korzystać z programu „Smartfon regeneracja”, w ramach którego za symboliczną złotówkę mogą nabyć odnowione egzemplarze iPhone’ów.

Ekologicznie lokalnie i globalnie

- Wymiana używanych telefonów czy możliwość zakupu odnowionych urządzeń to tylko dwie z szeregu naszych lokalnych inicjatyw, wspierających cele klimatyczne grupy Deutsche Telekom, której jesteśmy częścią. Zgodnie z nową strategią DT chcemy spełnić cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich w 2025 roku, a ten dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku – czyli o 10 lat wcześniej niż zakładaliśmy pierwotnie. Co więcej, pod koniec maja tego roku razem z innymi firmami telekomunikacyjnymi przyjęliśmy ogólnobranżowy system klasyfikacji ekologicznej Eco Rating, który umożliwi identyfikację telefonów komórkowych bardziej przyjaznych środowisku. System ten zostanie wprowadzony w całej Europie od czerwca 2021 r., obejmując telefony 12 producentów - czytamy w informacji prasowej firmy.

Pobierz raport Content marketing 2021 i agencje content marketingowe