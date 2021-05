Telewizję i produkcje na platformach streamingowych chętniej oglądamy w towarzystwie. Oto wyniki badań

telewizor, CDA, fot. mojzagrebinfo, pixabay

Polacy chętnie zasiadają przed telewizorem w rodzinnym gronie – wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, do którego należy marka Philips TV & Sound. Choć dawniej uważano, że wspólny czas przed telewizorem nie sprzyja interakcji z najbliższymi, okazuje się, że programy telewizyjne czy oglądane na platformach streamingowych produkcje, to popularny temat rozmów w gronie bliskich osób.

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, blisko 84% ankietowanych lubi oglądać telewizję w towarzystwie partnera lub partnerki, a ponad 75% czerpie dużą frajdę ze spędzania czasu przed telewizorem razem z dziećmi. Na pytanie o to, z kim chętnie oglądają telewizję, więcej niż 73% badanych wskazało ogólnie – rodzinę.

Lubimy też dyskutować o tym, co wspólnie obejrzeliśmy. Najczęściej Polacy rozmawiają o programach informacyjnych – 48%. Na kolejnym miejscu uplasowały się zawody sportowe, transmitowane w telewizji, o których debatuje ponad 28% ankietowanych. Seriale oglądane na platformach streamingowych to z kolei temat do rozmowy dla 24% biorących udział w badaniu.

– Pod względem programów rok 2021 będzie wyjątkowy – odbędą się piłkarskie EURO oraz Igrzyska Olimpijskie. Duże zawody sportowe wyzwalają wiele emocji i są popularnym tematem dyskusji – komentuje Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce.

Rola nastroju w oglądaniu telewizji

Aby mieć jeszcze większą przyjemność z oglądania, niemal 36% ankietowanych przygotowuje smaczne przekąski i napoje, a niecałe 30% dostosowuje światło w pomieszczeniu tak, aby cieszyć się obrazem na ekranie. Blisko 18% badanych podczas oglądania telewizji lub treści na platformach streamingowych nie korzysta ze swojego telefonu – nie odbiera połączeń i nie sprawdza wiadomości. Blisko 43% ankietowanych stwierdza natomiast, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych zabiegów, aby cieszyć się seansem.