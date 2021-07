TikTok dodaje kolejną nowa funkcję. Czym są Shoutouts?

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok, który ledwie tydzień temu, poinformował o wydłużeniu swoich formatów wideo, testuje kolejną ciekawą funkcję. Shoutouts, ma pozwolić twórcom tworzyć treści na zlecenie. Będą mogli pobierać od użytkowników opłaty za tzw. wzmianki. Opłaty będę realizowane za pomocą wirtualnej tiktokowej waluty, kupowanej za prawdziwe pieniądze.

TikTok Shoutouts, bliźniaczo podobne do tego, co oferuje Cameo, ma być dostępne po kliknięciu czerwonego przycisku, który będzie prowadził użytkowników do strony Shoutout. Usługa ta umożliwi fanom zamówienie spersonalizowanej wiadomości wideo, np. na urodziny. Twórca będzie miał trzy dni na zaakceptowanie lub odrzucenie przypisanego "okrzyku", a następnie tydzień na stworzenie klipu, który ostatecznie trafi do skrzynki odbiorczej zamawiającego.

Jak będzie wyglądała płatność? TikTok dodał w zeszłym roku własną wirtualną walutę, która przede wszystkim miała umożliwić użytkownikom kupowanie wirtualnych prezentów przesyłanych twórcom podczas transmisji na żywo. I to właśnie ona znajdzie zastosowanie przy Shoutoutach. By uzyskać TikTokową walutę, trzeba będzie po prostu za nią zapłacić. Ale o tym ile przyjdzie nam nam zapłacić za okrzyk - będą już decydowali poszczególni twórcy.

Ciekawszym aspektem wydaje się jednak algorytm, który będzie rządził dystrybucją "okrzyków", ale TikTok serwowanie treści, o których nawet nie wiemy, że ich potrzebujemy, opanował do perfekcji. Można więc przypuszczać, że ma pomysł na to, jak pokazywać okrzyki nie irytując szerokiej publiczności treściami personalizowanymi pod obcych im użytkowników.

Okrzyki na razie nie są jeszcze powszechnie dostępne, choć opcja pojawia się już przy niektórych kontach.

Można się jednak spodziewać, że jej globalny debiut nastąpi szybciej niż później. TikTok nie jest bowiem jedyną platformą, która walczy o zbudowanie swojego systemu monetyzacji dla najlepszych twórców. W tej chwili prawdziwie pieniądze zarabiają oni na Instagramie i YouTube, o ile są w stanie przełożyć swoją TikTokową popularność na treści o dłuższej formie. TikTok nie chce jednak dopuścić do tego, by kusiło ich opuszczenie platformy. Musi więc dać im powód, by chcieli zostać.

Walka w świecie mediów społecznościowych przybiera w ten sposób na sile. TikTok ucieka przed konkurencją taką jaką Facebook, Snapchat, czy YouTube , która - zazdrosna o sukces chińskiej aplikacji - nieustannie kopiuje jego funkcjonalności. I ten kierunek nie może dziwić. To właśnie chińska aplikacja, podbiła serca najmłodszych użytkowników, podczas gdy Instagram - powoli, ale konsekwentnie - traci w ich oczach. I też desperacko nie chce dopuścić do tego, by stało się z nim to, co stało się już z Facebookiem. Bo Facebook, powiedzmy to sobie otwarcie, jest już miejscem dla społecznościowych seniorów. Po tym, jak stracił on przychylność młodzieży, to Instagram przejął pałeczkę pupila najmłodszych, ale - jeśli i ta lokomotywa straci rozpęd - po nim nie ma kto przejąć schedy.

W Facebook doskonale zdają sobie z tego sprawę i już teraz chcą przemianować Instagrama z "apki fotograficznej" na centrum online'owej rozrywki, gdzie priorytetem jest wideo.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri (@mosseri) June 30, 2021

Czy wysiłki Instagrama przyniosą spodziewane w firmie rezultaty? TikTok - również poprzez wprowadzanie nowych funkcji - nie zamierza na to pozwolić, a trendy wydają się mu sprzyjać. Do końca tego roku TikTok ma mieć większą liczbę użytkowników z pokolenia Z w USA niż Instagram. A do 2023 r. pokona pod względem całkowitej liczby użytkowników Snapchata, jak wynika z prognoz eMarketera.

Baza użytkowników Instagrama stale się starzeje. W tym roku najszybciej rosnąca grupa wiekowa będzie w wieku od 35 do 44 lat [wzrost o 7,2%], podczas gdy wzrost będzie znacznie wolniejszy wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat [0,7%] i młodych dorosłych od 18 do 24 lat [2,0%], mówiła Debra Aho Williamson, główny analityk eMarketer w Insider Intelligence.