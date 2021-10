TikTok inwestuje w narzędzia e-commerce i zapowiada rozszerzenie współpracy z partnerami

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok konsekwentnie idzie w kierunku e-commerce i - jak wynika z wewnętrznych danych platformy - idzie mu coraz lepiej. Na początku tego roku platforma wideo uruchomiła pilotażowy program zakupowy w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie we współpracy z Shopify, a teraz ogłasiła listę nowych partnerów marki dla TikTok Shopping, tj. Square, Ecwid i PrestaShop, do których wkrótce dołączą Wix, SHOPLINE, OpenCart i BASE.

WYgląda na to że TikTok idzie po wszystko. Firma chce współpracować ze sprzedawcami internetowymi na wiele różnych sposobów. Z jednej strony więc rozwija narzędzia, które mają inspirować decyzje zakupowe, zwiększa możliwości współpracy z influencerami, rozwija zakupowe formaty reklamowe i inwestuje w segment live commerce, robiąc to całkiem nieźle. Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt — który użytkownicy publikują, udostępniając produkty, które odkryli w filmach TikTok — urósł do 4,6 miliarda wyświetleń i wciąż rośnie, a - również według zapewnień firmy - jej użytkownicy są 1,7 razy bardziej skłonni do kupowania produktów za pośrednictwem aplikacji.

Z drugiej firma stawia też na kompleksowe techniczne integracje z platformami zakupowymi takimi jak Shopify czy Wix przekonując, że bezpośrednia integracja w ramach której TikTok zarządza wszystkim, aż po wysyłkę zamówienia - jest możliwa. Jeszcze w tym roku TikTok powiedział, że uruchomi również interfejs API TikTok Shopping, który pozwoli firmom zintegrować katalogi produktów bezpośrednio z TikTok i ostatecznie włączyć te produkty do swoich treści organicznych.

Stawiając jednocześnie na organiczną umiejętność to kreowania trendów i rozbudowywania technicznych kooperacji TikTok, działa nieco inaczej niż konkurenci, który na social commerce również ostrzą sobie zęby. Facebook, a więc także Instagram, stawiają raczej na tworzenie rozwiązań w ramach własnych ekosystemów, co - do tej pory - się zresztą sprawdzało. TikTok - dzięki współpracom - może jednak działać szybciej.

I faktycznie, nie śpi, odnotowując dramatyczny wzrost liczby użytkowników w ciągu ostatniego półtora roku. Na początku 2020 roku platforma miała nieco ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie, a we wrześniu ich liczba przekroczyła miliard. Oznacza to zupełnie nową ekonomię kupujących, do której można dotrzeć. I chociaż marki znacznie zwiększyły swój zasięg w aplikacji, zaczęły korzystać z jej e-comemrce'owych narzędzi i zintensyfikowały działania z influencerami, to nadal wiele produktów pojawia się w kanałach użytkowników w sposób, który wydaje się organiczny. Zwyczajnie, ludzie używają TikTok do mówienia o rzeczach, których używają, a że treści są zwykle spontaniczne (a przynajmniej takie się wydają), ich komercyjny charakter - nawet jeśli taki jest - nie jest oczywisty.

"The New York Time" przytacza przykład marki Bissell. To urządzenie do czyszczenia dywanów jest dostępne od 1997 roku, więc Amerykanie urodzeni w latach 1970-1990 z dużą dozą prawdopodobieństwa pamiętają reklamy telewizyjne tej marki. W ciągu ostatnich 18 miesięcy sprzedaż Bissel wzrosła ponad dwukrotnie, ponieważ setki filmów prezentujących to urządzenie rozprzestrzeniły się w TikTok (lub „CleanTok”, jak czasami nazywa się niszę domową aplikacji) i zdobyły miliony wyświetleń. Kiedy Imna Maciel, studentka z Florydy opublikowała krótki film, w którym wyczyściła parę używanych kanap. Nagrania obejrzano go około miliona razy. Kilka miesięcy później mniej udana próba wyczyszczenia wnętrza jej samochodu zebrała ponad 10 milionów wyświetleń, a ona dodała linki Amazon i Walmart, które uzyskały tysiące kliknięć i około 100 sprzedaży. To dało jej wypłatę w wysokości kilkuset dolarów.

Zakupy TikTok wydają się więc próbą uporządkowania tego terytorium, przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia spontaniczności. TikTok wyraźnie więc nie chce zamienić się w Instagrama, który - na TikToku oczywiście - stał się już przedmiotem kpin jako sztucznie kreowane targowisko próżności.

TikTok wciąż przez wielu Klientów traktowany jest jak ciekawostka. Stawia się go na równi z marketingowym niewypałem, jakim był Snapchat, a rozważanie go w kontekście wsparcia sprzedaży dla większości jest abstrakcją. Z naszego doświadczenia i analizy przeprowadzanych kampanii wynika, że wycinanie „z automatu” tej platformy z ekosystemu działań marketingowych może być sporym błędem. Oczywiście, jeżeli komunikujemy się do grupy wiekowej 35+, wciąż jeszcze możemy „odpuścić” TikToka (choć na wielu rynkach to obecnie najszybciej rosnąca grupa użytkowników). Ale jeśli kampania ma trafić do grupy do 35 roku życia, warto rozważyć aktywne działania kampanijne w aplikacji, która zawładnęła smartfonami nastolatków na całym świecie – bo użytkownicy TikToka to przede wszystkim osoby do 18 roku życia. Taniej dotrzeć i sprzedać produkt działaniami w Google? Jasne, ale TikTok ma moc, jakiej nie mają inne platformy – jest świeżym medium, które wciąga użytkowników i dużo łatwiej ominąć tzw. „konsumencki radar”. Co więcej, TikTok nie popełnia błędów Snapchata lub innych platform, które zamknęły się na działania marketingowe. TikTok szybko się uczy i jest otwarty na współpracę z marketerami. Słucha ich i rozwija narzędzia dedykowane efektywnej obsłudze kampanii. Dominik Siadak, strategy director/partner, ASAP&ASAP

Jakie narzędzia zakupowe oferuje TikTok firmom? Dzięki linkom produktów, wprowadzonym z TikTok Shopping, marki mogą wyróżnić jeden lub więcej produktów bezpośrednio z organicznego filmu TikTok, który następnie kieruje użytkowników do stron ze szczegółami produktów w ich własnej witrynie, a dzięki nowej funkcji zakupów LIVE marki, mogą łączyć się z użytkownikami w czasie rzeczywistym i udostępniać dynamiczne linki do produktów podczas streamingu (funkcję tę testował już m.in. Walmart)