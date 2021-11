TikTok. Oto marki, które wiedzą, jak wykorzystać potencjał tej aplikacji

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok jest bardzo specyficznym medium, nie tylko ze względu na grupę wiekową, ale też dlatego, że odrzuca konwencje mediów takich jak Facebook czy Instagram. Liczy się nie tyle estetyka, co swobodne wykorzystanie wyobraźni i zabawa social mediami. Krótki (nie dłuższy niż 3 minuty) komunikat musi trafić do odbiorców w przeciągu kilkunastu pierwszych sekund i być przyjęty na tyle entuzjastycznie, że zostanie zapamiętany lub wykorzystany przez kolejne osoby do stworzenia czegoś własnego. Jak więc zorganizować kampanię na TikToku, która spotka się z pozytywnym odbiorem użytkowników i nie uzyska niepochlebnej etykietki "ok, boomer"? Oto 5 marek, których feed zasługuje na uwagę:

Lidl. "Jak sobota to tylko..."

Nowoczesne i kreatywne podejście Lidla, widoczne w innych formatach ich reklam jak również całej kulturze organizacji, znalazło odzwierciedlenie w niestandardowym działaniu na TikToku. Lidl stworzył swój własny dźwięk, będący remiksem sławnej piosenki "Jak sobota to tylko...", którą w pierwszym tygodniu emisji nuciła cała Polska. Utwór promowali influencerzy, obiecujący wizytę na profilu każdej osoby, która zatańczy do dźwięku (dodatkowa atrakcja dla młodszej widowni). Szybko pojawiły się organiczne filmiki z LIDL Tania Sobota Challenge, a informacje o akcji przeniknęły do mediów.

Tymbark. Tymbark Crazy Fun

Czy do atrakcyjnej prezentacji produktu potrzebny jest model lub modelka? Niestandardowe podejście Tymbarka odniosło duży sukces - ich po mistrzowsku wykonana animacja produktowa zdobyła aż 8,2 miliona wyświetleń. Do tego wyniku z całą pewnością przyczynił się akompaniament chwytliwego utworu Tymbark Crazy Fun oraz wizualne połączenie packshotów puszek ze słowami piosenki. Zaprojektowano również krótki układ taneczny do dźwięku, który popularyzowali influencerzy.

Na uwagę zasługują też żartobliwe filmiki, których głównym celem jest nie pokazanie produktu, a przedstawienie zabawnej sytuacji z puentą - historyjki, z którą może identyfikować się młodzież.

Muzeum Narodowe. I Robert Makłowicz

Współpraca ze znaną osobą wcale nie musi ograniczać się do popularnych TikTokerów! Muzeum Narodowe w Warszawie opublikowało filmik, w którym głosu użycza Robert Makłowicz, namawiając do szanowania wspólnego dobra, jakim jest kultura.

Pochwały użytkowników zbierają także filmiki prezentujące sławne obrazy znajdujące się w zbiorach Muzeum z wykorzystaniem najpopularniejszych tiktokowych trendów. Zobaczyć możemy między innymi "3 looks Jacka Malczewskiego" czy "CEO Stanisław August Poniatowski".

e-obuwie. "I like shoes"

Marka do maksimum wykorzystuje możliwości montażowe TikToka, tworząc zabawny content produktowy. Twórcy filmików pamiętają o tym, aby buty i dodatki były kreatywnie wkomponowane w kadr, a nie wyeksponowane dla samej ekspozycji. Szpilki przymierzane w rytm chwytliwego "I like shoes", a może modelka "wsiadająca" do sportowej tenisówki jak do auta z szyberdachem? Warto zainspirować się tym podejściem!

X-kom żartuje z graczami

To krótkie zestawienie zamyka jedna z nielicznych firm, której pracownikom udało się stworzyć organicznego TikToka z tysiącami wiernych fanów. Kluczem do sukcesu była tutaj przede wszystkim wiedza o medium i jego trendach oraz gotowość pokazania własnej twarzy podczas prezentacji produktów.

Filmiki żartują z sytuacji, które przytrafiają się graczom i maniakom nowych technologii, a jednocześnie promują ofertę X-komu. Na koncie znajdziemy też porady dotyczące wyboru sprzętu zaprezentowane w postaci scenek z puentą.

Paulina Niedzielska

content designer

ZJEDNOCZENIE.COM