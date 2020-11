TikTok rozwija narzędzia sprzedażowe. Jak potencjał dla e-commerce skrywa w sobie ta platforma?

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok, który nie kryje się z ambicjami zdominowania rynku social commerce, ostatnio wykonał kolejny krok w tym kierunku, ogłaszając globalne partnerstwo z Shopify. Celem współpracy z tą platformą jest ułatwienie sprzedawcom dotarcia do młodszej grupy docelowej.

Współpraca ma pozwolić na tworzenie, uruchamianie i optymalizowanie kampanii marketingowych na TikToku bezpośrednio z pulpitu Shopify. Sprzedawcy będą mogli targetować reklamy według płci, wieku, zachowań użytkowników i kategorii wideo, a następnie śledzić ich skuteczność. Koszty mają się różnić w zależności od celów biznesowych. Ponadto, sprzedawcy dostaną do dyspozycji "TikTok Pixe”, narzędzie, które pomaga śledzić konwersje.

TikTok planuje też rozpocząć testowanie funkcji, które ułatwią użytkownikom odkrywanie sprzedawców z Shopify. Użytkownicy mają mieć możliwość przegląnia produktów i dokonywania zakupów bezpośrednio w aplikacji.

Tzw. social commerce w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył napędzany również polityką społecznego dystansu i nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie zwolni. Analitycy oczekują, że nawyki, które wykują się w czasach pandemii na zawsze zmienią sposób, w jaki robimy zakupy, a e-commerce w długiej perspektywie zyska na zmianach, które zachodzą na naszych oczach. Platformy społecznościowe nie zamierzają więc przegapić szansy na zdywersyfikowanie przychodów. Skoro i tak do mistrzostwa opanowały sposoby na przyciąganie naszej uwagi, którą następnie sprzedają reklamodawcom, równie dobrze mogą robić to samo w imieniu sprzedawców.

Większość aplikacji społecznościowych już teraz opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Snapchat również nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów, Facebook ruszył z Facebook Shops i Instagram chechouts... Konkurencja jest więc spora.

Jak na jej tle wypada potencjał TikToka?

Dominik Siadak

strategy director/partner

ASAP&ASAP

TikTok wciąż przez wielu Klientów traktowany jest jak ciekawostka. Stawia się go na równi z marketingowym niewypałem, jakim był Snapchat, a rozważanie go w kontekście wsparcia sprzedaży dla większości jest abstrakcją. Z naszego doświadczenia i analizy przeprowadzanych kampanii wynika, że wycinanie „z automatu” tej platformy z ekosystemu działań marketingowych może być sporym błędem. Oczywiście, jeżeli komunikujemy się do grupy wiekowej 35+, wciąż jeszcze możemy „odpuścić” TikToka (choć na wielu rynkach to obecnie najszybciej rosnąca grupa użytkowników). Ale jeśli kampania ma trafić do grupy do 35 roku życia, warto rozważyć aktywne działania kampanijne w aplikacji, która zawładnęła smartfonami nastolatków na całym świecie – bo użytkownicy TikToka to przede wszystkim osoby do 18 roku życia.

Taniej dotrzeć i sprzedać produkt działaniami w Google? Jasne, ale TikTok ma moc, jakiej nie mają inne platformy – jest świeżym medium, które wciąga użytkowników i dużo łatwiej ominąć tzw. „konsumencki radar”. Co więcej, TikTok nie popełnia błędów Snapchata lub innych platform, które zamknęły się na działania marketingowe. TikTok szybko się uczy i jest otwarty na współpracę z marketerami. Słucha ich i rozwija narzędzia dedykowane efektywnej obsłudze kampanii.

Wsparcie sprzedaży na TikToku należy rozpatrywać dwojako. Na pewno jako wsparcie kampanii performance, w których TikTok buduje zasięg i rozpoznawalność produktu lub usługi. Oczywiście, takie działania ciężko przeliczyć na bezpośrednie efekty, tj. cliki czy leady. Ale analizując kwestię wpływu na sprzedaż, warto spojrzeć na cały ekosystem. Tik Tok może wspierać kampanię TV lub inne działania zasięgowe, a domknięcie sprzedaży powinno odbywać się wtedy z wykorzystaniem kanałów performance’owych właśnie. Szczególnie, gdy mówimy o najmłodszej TG, która coraz rzadziej lub w ogóle nie ogląda telewizji, a jeśli już to robi, to ze smartfonami w rękach i odpalonym na nich TikTokiem. Dlatego ciężko dziś wyobrazić sobie efektywną kampanię skierowaną do osób w wieku 13-18 bez działań na platformie. Jak konkretnie budować wtedy zasięg? Jest kilka schematów działania:

Najprostsze rozwiązanie to formy in-feed ad i video – wyglądają plus-minus jak reklamy w stories na Instagramie.



Nieco bardziej rozbudowanym i efektywnym rozwiązaniem jest połączenie działań paid ze współpracą z influencerami. Kampania, w której z jednej strony mamy kreatywne przedstawienie produktu lub usługi przez tiktokerów, a z drugiej strony zasięgowe formaty stworzone „przez markę”, na pewno zostanie zauważona na platformie. Schemat ten przetestowaliśmy np. w kampanii wspierającej loterię marki „Grześki”. Oprócz współpracy z influencerami, stworzyliśmy zasięgowy format in-feed video z udziałem jednego z influencerów, dzięki czemu format reklamowy natywnie wpisał się w świat TikToka, a userzy zostawali z reklamą, nie wyłączając swojej atencji automatycznie. Dodatkowo, to co wg. nas przyczyniło się do sukcesu kampanii, to maksymalne wpasowanie się w trendy i klimat TikToka. Tu nie działają tzw. wpisy sponsorowane, tak charakterystyczne dla Instagrama. Na TikToku liczy się kreatywność i Twórcy dowożą ją na bardzo wysokim poziomie, pod warunkiem, że otrzymują od nas jej solidne „ramy”. Dlatego na TikToku trzeba „być”, na bieżąco wyłapywać trendy, rozumieć, co się podoba i dlaczego.



Trzeci, najbardziej rozbudowany schemat kampanii tiktokowych, to „challenge”. Próby robienia challenge’u na „własną rękę” to bardzo ryzykowny pomysł. Jeżeli zależy nam, aby akcja wypaliła, warto współpracować bezpośrednio z TikTokiem i zdecydować się na cały pakiet działań. Po co? By mieć przestrzeń paid do działań marketingowych, landing page aktywacji oraz przede wszystkim, by mieć pewność, że nasza akcja zbuduje zasięg. Oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego potrzebna jest wcześniej strategia, w której określona jest rola influencerów, zasady challenge’u, etapy komunikacji i „podgrzania” kampanii. Taką rozbudowaną akcję przećwiczyliśmy, tworząc konkurs dla marki Hortex. Efekty? Ponad 32 mln wyświetleń materiałów z # kampanijnym i zaangażowanie, które powala. Jeżeli kiedykolwiek prowadziliście kampanię na Facebooku lub Instagramie, to zaangażowanie, jakie tam udało się Wam zbudować, jest procentem tego, co można osiągnąć na TikToku.

Ale TikTok rozumie, że wsparcie sprzedaży to nie tylko działania zasięgowe i wizerunkowe, ale także, a może raczej przede wszystkim – konwersja, która jest tak ważna dla całego rynku ecommerce. Już teraz w formatach in-feed video można dodać guzik „kup teraz”, a kolejne narzędzia tego rodzaju wdrażane są na bieżąco. TikTok skupia się na rozwiązaniach pozwalających maksymalnie precyzyjnie śledzić ruch użytkowników, zacieśnia również integrację z Shopify oraz nieustannie rozwija narzędzia do targetowania, a następnie raportowania kampanii. TikTok jest młodą platformą i musi wciąż mocno wyważać proporcje między treściami „czystymi marketingowo”, a formatami reklamowymi. Jednak widać, że ma do tego analityczne podejście i jak na razie z powodzeniem łączy „przyjemne” dla użytkowników z „pożytecznym” dla marketerów.

Nowe platformy są zawsze fascynujące, a wizja powstania „nowego facebooka” ekscytująca, ale ze strategicznego punktu widzenia, aby rekomendować Klientowi obecność na nowej platformie, muszę być pewien, że może przynieść mu to wymierne korzyści. Dziś wiem, że TikTok jest w stanie w wielu grupach docelowych bardzo mocno wesprzeć sprzedaż. I chociaż nie pozwala na „proste” reformaty głównych materiałów kampanijnych i wymaga indywidualnego potraktowania oraz kreatywnej strategii, warto uwzględnić go w działaniach kampanijnych, również tych stricte prosprzedażowych.

Olga Dąbrowska

Junior Social Media Specialist

Social Tigers

Tiktok oferuje obecnie dwa systemy reklamowe: aukcyjny i rezerwacyjny. W systemie rezerwacyjnym wymagany jest budżet dzienny rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla średnich firm, które nie dysponują takimi środkami, dostępnym rozwiązaniem jest system aukcyjny, który jest znany m. in. z Facebooka. Cele reklamowe, które oferuje nam TikTok to Zasięg, Ruch, Instalacja aplikacji, Wyświetlenia Wideo i Konwersja.

Na chwilę obecną możliwości stricte sprzedażowe mają pewne ograniczenia. System reklamowy TikToka nie radzi sobie zbyt dobrze z rozliczaniem konwersji. Posiada jedną kluczową wadę: zakup musi zostać dokonany w tej samej sesji, zaraz po przejściu na stronę z reklamy, by Tiktok zliczył go jako konwersję. W związku z tym, w przypadku kampanii konwersyjnych najlepiej sprawdzają się tanie produkty (cena poniżej 150 zł), na których zakup decydujemy się często impulsywnie.

Tiktok posiada swojego Pixela, który pozwala nam na tworzenie grup remarketingowych. Są one jednak budowane tylko na podstawie użytkowników Tiktoka, którzy widzieli już raz naszą reklamę i przeszli z niej na stronę. Dlatego w pierwszej kolejności rekomenduję uruchomienie kampanii na ruch w celu zapełnienia tej grupy. Koszt przejścia na stronę kształtuje się obecnie na poziomie między 0,2-1,2 zł w zależności od wyboru kreacji, która jest absolutnym kluczem do sukcesu. Polecam tworzenie reklam przypominających natywne treści publikowane na platformie.

Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju systemu reklamowego, TikTok jest dobrym medium do budowania góry lejka sprzedażowego (zdobycie uwagi, wzbudzenie zainteresowania). Warto wykorzystywać możliwości, które nam oferuje dopóki ceny są relatywnie niskie a konkurencja niewielka. Radzę również trzymanie ręki na pulsie, bo Tiktok prężnie pracuje nad wprowadzaniem ulepszeń do systemu, który zmienia się właściwie z dnia na dzień.