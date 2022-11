TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

Na początku tego roku TikTok opracowuje interfejs API, aby poprawić dostęp do danych na temat treści i aktywności w swojej aplikacji. Firma twierdzi, że jest gotowa udostępnić wersję beta do badań platform i poprosiła członków swoich komitetów doradczych ds. treści i bezpieczeństwa o jej przetestowanie.

- Będą mieli dostęp do danych publicznych, gdy zbierzemy ich opinie na temat użyteczności i ogólnego doświadczenia. Zależy nam na wysłuchaniu i uwzględnieniu opinii testerów oraz stworzeniu interfejsu API, który spełni potrzeby społeczności naukowej przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności naszej społeczności. ogłosiła platforma.

Kiedy TikTok ogłaszał rozpoczęcie prac nad nowym API, przyznał, że badacze nie mają obecnie łatwego sposobu oceny treści ani przeprowadzania testów na platformie. Nowy interfejs miał wypełnić tę lukę.

Oprócz API do badania platformy, TikTok opracowuje również API do moderowania treści. Firma planuje ujawnić więcej szczegółów w nadchodzących miesiącach, ale już teraz wiadomo, że interfejs API systemu moderacji umożliwi wybranym badaczom ocenę systemów do badania treści udostępnianych aplikacjach. Badacze będą mogli przesyłać własne treści, aby zobaczyć, w jaki sposób różne formy contentu są traktowane, dlaczego niektóre są odrzucane lub przekazywane moderatorom do dalszej oceny.

Aktualizacja TikTok na temat jego badań API pojawia się po ponownych wezwaniach komisarza FCC Brendana Carra do zbanowania aplikacji. Carr nazywał ją „niedopuszczalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego” i poprosil Apple i Google o usunięcie jej ze swoich app store'ów.

Nie są to jedyne głosy zaniepokojenia. Zaledwie przed kilkoma dniami podobne wyraził szef FBI, Chris Wray, wskazując, że "amerykańskie operacje należącego do Chin TikToka budzą obawy związane z bezpieczeństwem narodowym". Wray przypomniał, że istnieje ryzyko, że chiński rząd wykorzysta aplikację do udostępniania wideo, aby wpływać na użytkowników lub kontrolować ich urządzenia. Ryzyko ma obejmować „możliwość, gromadzenia danych o milionach użytkowników lub kontrolowania algorytmu rekomendacji, który mógłby zostać wykorzystany do operacji wywierania wpływu” – powiedział Wray amerykańskim prawodawcom. Dodał, że Pekin mógłby również wykorzystać apkę do „kontrolowania oprogramowania na milionach urządzeń”, co daje mu możliwość „technicznego skompromitowania” tych urządzeń.

Wray zauważył, że chińskie firmy są zasadniczo zobowiązane do „robienia wszystkiego, czego chce chiński rząd, w zakresie udostępniania informacji, co samo w sobie jest wystarczającym powodem do ogromnego zaniepokojenia.

Były prezydent Donald Trump w 2020 roku próbował zablokować nowym użytkownikom pobieranie WeChata i TikToka, ale przegrał serię bitew sądowych i ostatecznie rozeszło się po kościach, kiedy w czerwcu 2021 roku prezydent Joe Biden wycofał serię zarządzeń wykonawczych Trumpa i nakazał Departamentowi Handlu zrewidowaanie obaw związanych z bezpieczeństwem aplikacji.

