TikTok testuje kolejną nowość. Co tym razem?

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

Już z okazji Czarnego Piątku TikTok zorganizował zakupy na żywo z markami, ale teraz idzie o krok dalej organizując własny, dwudniowy event zainspirowany przez influencera - Rylana Clarka-Neala. Na razie format jest testowany, ale - biorąc pod uwagę potencjał social commerce - jest raczej pewne, że w takiej lub nieco innej formie zostanie przyjęty.

Zakupy na żywo umożliwiają widzom jednoczesne oglądanie treści online i robienie zakupów. Przypomina to zakupy w telewizji domowej, gdzie ktoś demonstruje, jak korzystać z produktu na żywo, a klienci w tym samym czasie mogą dokonywać zakupu. Od telezakupów zakupy na żywo różnią się jednak tym, że w przypadku tych drugich do wydania pieniędzy namawiają zwykle popularni influencerzy.

Koncepcja po raz pierwszy stała się popularna w Chinach. Już w 2019 roku, z okazji Dnia Singla odbyła się 8-godzinna transmisja z popularną influencerką Viya, która przyciągnęła ponad 43 miliony klientów. Prognozuje się, że 2020 r. zakupy na żywo w Chinach osiągną wartość w Chinach około 136 miliardów dolarów. Trend szybko jednak zyskuje popularności na całym świecie. Według danych Statista, prognozuje się, że do końca tego roku globalna liczba konsumentów kupujących towary w Internecie wzrośnie do 2,14 miliarda.

Zakupy na żywo to jednak niejedyna opcja, którą platforma udostępnia z myślę o e-commerce.

Oto marki, które już teraz wykorzystują możliwości sprzedażowe TikToka.

Aleksandra Piguła

Influencer Relations Manager

WebTalk

Z wielką przyjemnością i zaciekawieniem obserwuję, co się dzieje na TikToku. Rozwój możliwości e-commercowych na platformie zachęcił nasze rodzime marki do pojawiania się tam coraz częściej - i to z wielkim sukcesem! To właśnie na TikToku odnajdziemy i trafimy z przekazem do znacznej części generacji Z, oraz pierwszych przedstawicieli Alfa (dzieci millenialsów). Mamy wiele przykładów marek, które prowadzą swoje konta z wielkim sukcesem, zarówno w Polsce, jak i globalnie.

Formaty sprzedażowe dostępne na TikToku stają się coraz bardziej intuicyjne oraz user friendly. TikTok posiada pixel, dzięki któremu możemy zmierzyć w jasny sposób konwersje każdej z kreacji. Warto brać pod uwagę fakt, że powinny być one różnorodne, aby algorytm miał w czym wybierać, aby je optymalizować w czasie rzeczywistym.

Doskonałym przykładem jest Grupa CCC, która w tym świecie czuje się wybitnie dobrze. Jej wszystkie marki, m.in.: CCC i Half Price, nie tylko wykorzystują TikTok Adsy, ale również, współpracują z tiktokerami, którzy tworzą unikalne, wysoko zasięgowe treści dla marki. Ostatnia kampania sneakersów to majstersztyk. Wzięli w niej udział Dominik Rupiński czy ThePacMan82. Zachowanie DNA twórcy w kampanii? To jest to! Jednocześnie cała kampania jest spójna i pozycjonuje w roli głównego bohatera produkt. Należąca do tej samej grupy kapitałowej firma eobuwie.pl również reprezentuje wysoki poziom działania. Odważne TikToki i podążanie za trendami zapewniają marce wysoką pozycję w tym segmencie.

Pozostając w naszym rodzimym podwórku, doskonale z kreacjami skrojonymi pod działania sprzedażowe radzi sobie marka Cropp (LPP). Dzięki TikTokowi przybliża odbiorcom detale, funkcjonalność, oraz faktyczne wymiary i cenę produktu. Widgety z miniaturką produktów oraz ceną przekierowują do konkretnego produktu na stronie marki. Skrócona ścieżka sprzyja impulsywnym zakupom.

Kolejny przykład to marka Asos, która jest drugą najczęściej odwiedzaną marką na kanale TikTok na świecie! Szeroka rozpiętość wśród angażowanych twórców - od mikro influencerów, po celebrytów spowodowała dosłownie zalanie TikToka metką Asos.Tym samym, zwiększając widoczność marki, oraz generowanie potrzeb zakupowych odbiorców.

Głośna kampania #AySauceChallenge, pod hasłem "channel their Asos vibe", inspirowała oraz zachęcała społeczność do zaprezentowania 3 różnych outfitów, w kampanii wzięły udział takie gwiazdy jak Jordan Fisher (5.2 miliona fanów), Luke Trotman (1.3 miliona fanów), czy bracia Neffati (17 milionów fanów).