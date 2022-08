TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok wprowadza nowy pakiet reklam handlowych o nazwie „Reklamy produktowe” tak, aby ułatwić markom reklamowanie się na platformie. Firma testuje trzy formaty, w tym reklamy wideo, reklamy katalogowe i reklamy produktowe "na żywo". Jak będą działać?

Nowe reklamy produktowe wideo pozwalają reklamodawcom wyróżnić jeden lub więcej produktów w reklamach wideo typu In-Feed. Platforma twierdzi, że reklamy produktowe wideo zapewniają lepsze wrażenia, dzięki inteligentnemu targetowaniu i zoptymalizowanemu wyświetlaniu. Mają bowiem dawać możliwość zakupu tym użytkownikom, którzy faktycznie skłonni są wydać pieniądze. Reklamy będą również automatycznie tworzyć stronę docelową, aby lepiej określić zamiar zakupu przez użytkownika. Obecnie dostępne są dla wybranych reklamodawców w ramach beta testów.

TikTok twierdzi, że połączą one najlepsze z jej obecnych rozwiązań - tj. dynamicznych reklam z prezentacją i reklam kolekcji, które będą dostępne jeszcze tylko do końca 2022 roku.

Nowe reklamy z listą katalogów TikTok umożliwią z kolei reklamodawcom skalowanie katalogów produktów w całej aplikacji i rozszerzenie zasięgu reklam poza stronę "Dla Ciebie". Dzięki tym reklamom reklamodawcy będą mogą promować produkty na powierzchniach umożliwiających zakupy, takich jak „Polecane produkty” lub „Produkty pokrewne”, czyli tam, gdzie użytkownicy o odpowiednich zainteresowaniach i większym zamiarze zakupu mogą je odkrywać i kupować. Są obecnie testowane w Stanach Zjednoczonych.

Reklamy produktowe LIVE umożliwiają reklamodawcom kierowanie użytkowników ze strony "Dla Ciebie" do ich wydarzenia "Zakupy LIVE". Te formaty maą zwiększyć ruch i konwersję na eventach organizowanych przez marki. Są testowane w tam, gdzie dostępny jest sklep TikTok, czyli w Wielkiej Brytanii, Indonezji, Malezji, Filipinach, Singapurze, Tajlandii i Wietnamie.

„Reklamy produktowe to prostsze, inteligentniejsze i bardziej zaawansowane rozwiązanie reklamowe, które pomaga markom spotykać się z kupującymi w dowolnym miejscu na ścieżce zakupu, pobudzając popyt i zwiększając sprzedaż” – napisała firma w poście na blogu.

Jednocześnie z ogłoszeniem nowych formatów, TikTok ujawnił, że 56% użytkowników przyznaje, że reklamy w TikTok prowadzą ich do odkrywania nowych produktów lub marek. Firma zauważa również, że 48% użytkowników jest zainteresowanych dokonaniem zakupu bezpośrednio w TikToku lub za jego pośrednictwem w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Ponadto TikTok podaje, że aż dla 70% użytkowników kupowanie za pośrednictwem reklamy związanej z zakupami TikTok jest wygodne i łatwe.

Mimo że statystyki prezentują się optymistycznie, zwłaszcza ostatni format wydaje się - w świetle ostatnich informacji - nie do końca trafiony. Zakupy na żywo, testowane m.in. w Wielkiej Brytanii póki co nie spełniają bowiem pokładanych w nich oczekiwań, bo transmisje nie przyciągają spodziewanej liczby widzów. Plany platformy były jeszcze niedawno bardzo poważne, a zakupy na żywo miały być dostępne w innych krajach Europy i USA. Te zamiary jednak powędrowały na półkę, a TikTok skupia się rynku brytyjskim. Chce dopracować projekt, aby potem móc to rozwiązanie wprowadzić szerzej.