TK Maxx celebruje radość w trzech nowych spotach reklamowych

Trwa nowa kampania TK Maxx. Motywem przewodnim trzech spotów telewizyjnych jest celebrowanie wspaniałego uczucia, które niesie za sobą odkrywanie niesamowitych, doskonałej jakości perełek w atrakcyjnych cenach. Nowa kampania reklamowa TK Maxx jest realizowana w Austrii, Holandii, Niemczech, Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Kampania składa się z trzech spotów telewizyjnych przedstawiających bohaterów, których łączy jeden wspólny mianownik – wspaniałe uczucie, jakie towarzyszy im po zakończonej sukcesem wyprawie do TK Maxx. W reklamach ukazane zostały pozytywne emocje, jakie wiążą się z odkrywaniem fantastycznych perełek i doskonałej jakości w TK Maxx. Bohaterowie spotów przenoszą nas do niesamowitego świata pełnego skarbów znanych marek w cenach niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Niezależnie od tego czy szukamy produktów dla domu, ubrań, butów czy kosmetyków, wizyta w TK Maxx gwarantuje pełne radości odkrywanie fantastycznych skarbów taniej, wywołuje uśmiech na twarzy każdego i niesie ze sobą wspaniałe uczucie, które nie sposób zachować tylko dla siebie.

- Wiemy, jak wiele pozytywnych emocji od lat towarzyszy naszym klientom podczas odkrywania niesamowitych perełek w TK Maxx. Po tym wyjątkowo trudnym roku zależy nam na celebrowaniu wspaniałego uczucia, jakie niesie za sobą właśnie to poszukiwanie i zabieranie do domu fantastycznych skarbów znanych marek taniej. Nasza kampania doskonale oddaje to niesamowite uczucie, którym chcemy dzielić się z innymi i dowodzi, że z TK Maxx każdy wychodzi z uśmiechem na twarzy – mówi Deborah Dolce, Group Brand & Marketing Director TK Maxx.

Trzy spoty reklamowe

Taekwondo

Akcja spotu rozgrywa się na sali treningowej, gdzie odbywają się zajęcia z Taekwondo. Główna bohaterka reklamy – Zosia, podchodzi do swojego instruktora, który nie kryje zdziwienia widząc srebrny, połyskujący pas zdobiący strój dziewczynki. Trener dopytuje Zosię, gdzie znalazła ten wyjątkowy dodatek – w ramach odpowiedzi może zaobserwować imponujący układ składający się z ruchów Teakwondo, podczas którego dziewczynka odpowiada, że połyskujący pas to perełka z TK Maxx, po czym z dumą dołącza do pozostałych uczestników zajęć.

Klub karciany

Bohaterkami 30-sekundowej reklamy są przyjaciółki, które spędzają wspólny wieczór, relaksując się przy grze w karty. Kamera skupia się na Pani Urszuli, która w spektakularny sposób tasuje karty – co, jak się okazuje nie jest głównym aspektem, który przykuwa uwagę pozostałych kobiet. Przyjaciółki z fascynacją przyglądają się zjawiskowemu manicure głównej bohaterki pytając, gdzie znalazła tak wyjątkowy lakier do paznokci. Kobieta odpowiada, że kosmetyk najwyższej jakości w kolorze ananasowego zachodu słońca znalazła w TK Maxx. Lakier z TK Maxx budzi zachwyt w towarzyszkach głównej bohaterki, która po raz kolejny nonszalancko prezentuje koleżankom swoje dłonie.

Sąsiedzi

Akcja spotu rozgrywa się w mieszkaniu kobiety, która spędza wieczór na czytaniu książki. W pewnym momencie jej uwagę przykuwa światło, migające w oknie sąsiada. Światło lampy co chwilę pojawia się w innej części mieszkania – włączając się i wyłączając podczas zmiany swojego położenia. W oknie pojawia się sąsiad kobiety, który informuje ją, że jest to jego nowa lampka biurkowa z obrotowym kloszem, którą zakupił ostatnio w ramach wyjątkowej okazji. Zapytany o to, gdzie znalazł tę niesamowitą perełkę – z nieodpartą satysfakcją odpowiada, że kupił ją w TK Maxx.

Spoty zostały nakręcone w Londynie i wyreżyserowane przez Frederika Bonda. Za kreację kampanii odpowiada agencja Wieden+Kennedy London, za koordynację komunikacji PR oraz współpracę z influencerami odpowiada Ogilvy, a działania mediowe realizowane są przez Mindshare.