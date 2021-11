Tomasz Kot w nowej kampanii Blika przekonuje do korzystania z płatności zbliżeniowych

Tomasz Kot, Polski Standard Płatności, fot. Blik

BLIK rozpoczął kampanię z udziałem Tomasza Kota, która ma przekonać użytkowników do płacenia zbliżeniowo. Kolejne banki udostępniają swoim klientom możliwość płatności Blikiem w ten sposób.

Obecnie klienci 6 banków mogą płacić BLIKEIM zbliżeniowo. Oprócz Banku Millennium, PKO Banku Polskiego i Alior Banku nowe rozwiązanie udostępniły ING Bank Śląski, Santander Bank oraz mBank. Dostęp do usługi jest otwarty dla każdego banku oferującego BLIKA.

Zbliżeniowy Blik jest dla użytkowników nowym rozwiązaniem, które przyśpiesza płatność w terminalach w sklepach stacjonarnych. Wystarczy odblokowanie telefonu i zbliżenie go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, bez logowania do aplikacji bankowej a nawet bez połączenia z internetem czy siecią komórkową. Twórcy BLIKA wybrali technologię zbliżeniową jako najbezpieczniejszą i najwygodniejszą dla użytkownika przy płatnościach w terminalach.

Nowa kampania i Tomasz Kot

W ramach działań promocyjnych do płacenia zbliżeniowo Blikiem namawiać będzie Tomasz Kot, który jest bohaterem najnowszej kampanii. W spotach pokazuje on użytkownikom, jak łatwo płaci się Blikiem zbliżeniowo.

– Zapłacenie zbliżeniowo BLIKIEM to dwa proste kroki – odblokowanie telefonu i zbliżenie go do terminala. Zależy nam na tym, aby pokazać użytkownikom, jak szybko i łatwo zapłacić w ten sposób. Nie potrzeba do tego karty płatniczej, kodu czy logowania do aplikacji banku. Użytkownicy BLIKA czekali na możliwość płacenia w ten sposób, wierzymy, że będą chętnie korzystali z nowego rozwiązania. Testy pokazują, że Blik zbliżeniowy bardzo mocno zwiększa transakcyjność wśród użytkowników aplikacji mobilnych – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR BLIKA.

Do grudnia w stacjach telewizyjnych kanałach tematycznych oraz w internecie pojawiać się będą spoty z udziałem Tomasza Kota, który tańcząc i śpiewając pokaże, jak przyjemnie, łatwo i bezproblemowo jest płacić Blikiem w terminalach płatniczych.

– Płatność zbliżeniowa BLIKIEM - to dwa proste, a jednocześnie bardzo efektowne kroki, które może opanować każdy. A kroki to przecież taniec. Właśnie to skojarzenie posłużyło nam do stworzenia nietypowej i zapadającej w pamięć instrukcji korzystania z nowej funkcji BLIKA. Naszym przewodnikiem jest Tomasz Kot, którego kocie ruchy i rytmiczny wokal doskonale tłumaczą, jak to działa: odblokuj i zbliż. Dzięki idei wychodzącej tak bezpośrednio z produktu stworzyliśmy bardzo atrakcyjną, wpadającą w ucho i oko kampanię, która z pewnością zbliży do Blika jeszcze większą rzeszę konsumentów – mówi Michał Tyburcy, Business Director Change Serviceplan.

Za pomysł komunikacji i kreację odpowiada agencja Change Serviceplan. Media zaplanowała i zakupiła agencja mediowa Spark Foundry.

Jak płacić Blikiem zbliżeniowo?

Wprowadzenie płatności zbliżeniowych to efekt współpracy i wykorzystanie technologii Mastercard. Użytkownicy BLIKA będą płacić w ten sposób nie tylko w Polsce, ale także w każdym terminalu zbliżeniowym z logo tej organizacji płatniczej na świecie.

Z Blika zbliżeniowego skorzystać może każdy użytkownik aplikacji mobilnej banku na platformie Android w wersji 6.0 oraz wyższych, na urządzeniu które obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication).

Wymogiem wywołania płatności, ze względów bezpieczeństwa, jest posiadanie aktywnej blokady urządzenia – czyli zabezpieczenie telefonu kodem, odciskiem palca lub biometrią twarzy. Aby zapłacić wystarczy po odblokowaniu zbliżyć telefon do terminala płatniczego (w telefonie musi być oczywiście włączona funkcja NFC). Telefon nie musi nawet znajdować się w zasięgu sieci komórkowej, nie musi mieć w czasie płatności połączenia z Internetem.

Usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku na smartfonie. Każdy, kto do tej pory płacił Blikiem z wykorzystaniem kodu teraz może to zrobić zbliżeniowo – wystarczy jednorazowo aktywować w aplikacji mobilnej płatności zbliżeniowe Blik.

Najsilniejsza marka w płatnościach

Według badania KANTAR w trzecim kwartale br. Blik zanotował najwyższy wskaźnik indexu siły marki – Brand Power – w kategorii płatności – na poziomie 44 punktów. To rekordowy, jak dotąd, wynik tego pomiaru w historii marki. Blisko dwie trzecie użytkowników BLIKA poleciłoby go znajomym, wśród osób młodych wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i dochodzi do trzech czwartych.

Głównymi czynnikami wpływającymi na siłę marki w kategorii płatności są czynniki związane z wygodą używania, bezpieczeństwem płatności oraz unikalnością rozwiązania. Blik jest jedynym systemem płatności, który pod jedną marką dostarcza możliwości płatności w POS, e-commerce, a także oferuje przelewy na numer telefonu i możliwość wypłaty w bankomacie. Obecnie poszczególne banki zaczynają udostępniać swoim klientom możliwość płacenia Blikiem zbliżeniowo w terminalach płatniczych.

Blik uzyskał w trzecim kwartale 2021 r. wskaźnik NPS na poziomie 63 punktów – aż o 6 punktów więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że użytkownicy bardzo chętnie polecają markę swoim znajomym. Wskaźnik ten rośnie do rekordowych 72 punktów wśród najmłodszych użytkowników – w wieku 18 – 25 lat. Dla porównania – średni wynik NPS dla branży finansowej wynosi 18 punktów.