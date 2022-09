Prowadzisz własną firmę i planujesz zadbać o jej wizerunek w sieci? A może chcesz zwiększyć produktywność swojej pracy? Oto 10 bezpłatnych narzędzi do marketingu internetowego, które pomogą Ci osiągnąć wymarzony cel.

Gdy pracujesz w marketingu, głowa pełna pomysłów to podstawa. Jednak skuteczne działania marketingowe w sieci wymagają planowania, konsekwencji i ciągłej analizy wyników. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych narzędzi marketingowych, które wyniosą Twoją pracę na wyższy poziom organizacji. W Internecie znajdziesz mnóstwo darmowych narzędzi wspierających działania marketingu online i nie tylko. Aby ułatwić te poszukiwania, przygotowałam dla Ciebie niezbędnik marketingowy, czyli listę 10 darmowych narzędzi, które znacznie ułatwią pracę nad kolejnymi projektami.

Arkusze, czyli o tym jak wiersze i kolumny mogą uratować życie

Arkusze Google czy Microsoft Excel to świetne narzędzia nie tylko do zestawiania i analizy danych, ale również do oceny i organizacji pracy. W sieci można znaleźć mnóstwo gotowych szablonów arkuszy marketingowych: analiza SWOT, analiza konkurencji, media plan, harmonogram kampanii, strategia social media i wiele innych. Prawda jednak jest taka, że każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, dlatego warto korzystać z gotowych szablonów, dostosowując je do swoich potrzeb.

Nie każdy, kto pracuje w marketingu, potrafi analizować dane. Takie są fakty i nie ma czego się wstydzić, ponieważ wspierają nas w tym nasi koledzy i koleżanki od analityki. Niemniej każdy powinien dać sobie radę w wyliczaniu prostych zestawień czy wskaźników marketingowych. Monitoruj wydatki na kampanie, ilość postów i ich zasięgi – notuj wszystko w arkuszach i śledź swoje postępy. Arkusze to także dobre narzędzie do planowania, ponieważ to Ty ustalasz czas i listę zadań, porządkując wszystkie swoje cele w jednym miejscu. Polecam także ciekawe źródło szablonów do Arkuszy Google, wystarczy je skopiować na własny dysk – Google Sheets Geeks.

Źródło: https://medium.com/google-sheets-geeks

Canva – wirtualne płótno dla amatorów

Canva, jak już sama nazwa wskazuje, to „płótno” dla każdego, kto szuka prostych kreacji na potrzeby marketingu internetowego. To intuicyjna aplikacja webowa, dzięki której nie musisz znać się na grafice, aby tworzyć materiały wizualne. Część zasobów w Canvie jest darmowa, ale dostępne są też bardziej wyszukane projekty szablonów, które są płatne.

Możesz liczyć również na dostęp do banku bezpłatnych grafik wektorowych i zdjęć oraz popularnych fontów.

Canva oferuje również szereg szablonów i gotowych formatów grafik, dostosowanych pod poszczególne kanały komunikacji marketingowej. Możesz wykorzystać to narzędzie, aby tworzyć grafiki na social media, plakaty, prezentacje i raporty, a nawet proste e-booki.

Jedyne co Cię ogranicza to Twoja wyobraźnia. Od niedawna wprowadzono również możliwość Tworzenia prostych filmów wideo uwzględniających takie formaty jak insta stories, czy YouTube.

Źródło: https://www.canva.com/pl_pl/wpisy-na-facebooku/szablony/

Facebook Ad Library – biblioteka, którą musisz odwiedzić!

Biblioteka reklam Facebooka to miejsce, gdzie znajdziesz materiały reklamowe innych firmy (a co za tym idzie również te należące do konkurencji). Meta wprowadziła to narzędzie, aby poprawić transparentność wyświetlanych reklam, w szczególności tych o charakterze politycznym i społecznym. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie reklamy wyświetlają się aktualnie w systemie reklamowym Meta. Co ciekawe reklamy o charakterze politycznym są dostępne w bibliotece przez 7 lat, ponieważ jak zapewnia korporacja: „transparentność jest dla nas priorytetem w zapobieganiu ingerencji w wybory”.

Jak to działa? Aby przejrzeć komunikaty reklamodawców, wystarczy zrobić trzy rzeczy:

wybrać kraj, ustawić kategorię reklam, wwyszukać słowo kluczowe bądź profil reklamodawcy.

Po wybraniu odpowiednich ustawień biblioteka reklam wyświetli aktywne w systemie kampanie. Aby przejść do ich analizy, można użyć filtrów, takich jak: platforma, na której wyświetlają się reklamy czy typ multimediów. Oprócz tego w każdej kampanii możemy podejrzeć więcej szczegółów, w tym treści, a także powiązane z reklamą strony i informacje o reklamodawcy. W marketingu biblioteka reklam sprawdza się głównie do analizy działań konkurencji, ale to również świetne miejsce do poszukiwania inspiracji.

Źródło: https://www.facebook.com/ads/library/

Figma. Nie musisz być designerem, aby projektować

Figma to narzędzie, które wniosło duży powiew świeżości w świecie digital marketingu do takiego stopnia, że wielu specjalistów porzuciło dla niej pakiet Adobe. Została wypuszczona na rynek w 2016 roku, jako darmowe narzędzie w przeglądarce do projektowania interfejsów UX/UI. Brzmi przerażająco? To oczywiście przydatne umiejętności, ale Figma sprawdzi się również do bardziej przyziemnych zadań marketingowych.

W Figmie możesz:

eksportować i zapisywać pliki w różnych formatach,

przygotowywać proste grafiki,

tworzyć edytowalne szablony,

projektować dokumenty i prezentacje,

tworzyć strukturę contentową strony www,

proponować treści bezpośrednio na prototypie,

rozrysowywać schematy i procesy,

współpracować z innymi w czasie rzeczywistym. Źródło: https://www.figma.com/community/

Google Alerts – zawsze na bieżąco z informacjami!

Alerty Google to niesamowicie proste narzędzie do ustawiania powiadomień. Tworząc alert na wybrane hasło, narzędzie będzie na bieżąco przeczesywać Internet w poszukiwaniu nowych wyników wyszukiwania na wskazany temat. Po odpowiedniej konfiguracji można również otrzymywać powiadomienie na e-mail. To idealne rozwiązanie na darmowy monitoring mediów.

Źródło: https://www.google.pl/alerts

Google Analytics – analityka nie tylko dla analityków

Tak, jak matematyka jest królową nauk, tak Google Analytics jest królem e-marketingu. To najpopularniejsze na świecie narzędzie do analityki internetowej, bowiem ponad 85% stron internetowych korzysta z analityki od Google. Dane z „analyticsa” to prawdziwa kopalnia wiedzy zarówno o stronie internetowej, jak i o odbiorcach, dlatego warto do niego zaglądać.

Google Analytics pozwala:

dowiedzieć się skąd bierze się ruch na stronie (wyszukiwanie organiczne, social media, kampanie płatne),

sprawdzić, co użytkownicy robią na stronie,

mierzyć i optymalizować konwersję,

generować raporty (również automatyczne),

mierzyć skuteczności marketingu,

sprawdzić, co ściąga użytkowników na stronę.

Warto również dodać, że Google bez przerwy rozwija swoje usługi dla biznesu online, co sprawia, że jego narzędzia są zawsze dostosowane do realiów rynkowych.

Źródło: https://analytics.google.com/analytics/web/

Meta Business Suite. Zarządzaj meta-zasobami w jednym miejscu!

Meta Business Suite to narzędzie prosto od dostawcy technologii i aplikacji Meta, które ma za zadanie ułatwić zarządzanie zasobami firmy. To swoiste centrum dowodzenia, które pozwala na sterowanie Facebookiem, Instagramem i narzędziami do obsługi wiadomości. To również źródło wiedzy o odbiorcach i statystykach na poszczególnych profilach. Narzędzie samo w sobie nie jest idealne (czasem się zacina), ale technologiczny gigant wciąż je rozwija, próbując sprostać oczekiwaniom użytkownika. Jednak śmiało można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat Meta wprowadziła sporo udogodnień, co sprawiło, że użytkownicy coraz częściej tam zaglądają, rezygnując z płatnych narzędzi od zewnętrznych dostawców.

W Business Suite znajdziesz:

narzędzie do tworzenia postów wraz z ich podglądem na różnych platformach i urządzeniach,

terminarz publikacji, który umożliwia planowanie contentu,

centrum powiadomień i skrzynki odbiorczej, gdzie można obsłużyć aktywność odbiorców z różnych kanałów,

monitoring statystyk na profilu, w tym także analiza porównawcza czy eksport danych,

dostęp do innych przydatnych narzędzi z poziomu jednego miejsca (reklamy, ustawienia konta)

Źródło: materiały własne

Miro – wirtualna tablica do pracy zespołowej

Miro to obok Figmy kolejne narzędzie uwielbiane przez projektantów UX/UI. Umożliwia bowiem zarówno projektowanie makiet stron internetowych czy aplikacji, jak i planowanie ścieżki użytkownika. To jednak jedno z wielu zastosowań tego narzędzia. Kojarzysz tę jedną osobę, która podczas spotkania zespołowego, stoi przy tablicy i rozrysowuje wszystkie pomysły? Miro to narzędzie, które spełnia dokładnie tę samą funkcję.

To niekończąca się tablica, na której można rozrysować procesy, przeprowadzić warsztaty, zaplanować projekt czy stworzyć strategię dla marki. Aplikacja oferuje szereg szablonów dostosowanych do różnych potrzeb biznesowo-marketingowych, pozwala również na współpracę w czasie rzeczywistym, a dodatkowo jest lekka i przyjemna w obsłudze. Oczywiście tylko część funkcjonalności jest dostępna bezpłatnie, za resztę trzeba zapłacić, jednak mimo to Miro nadal robi „dobrą robotę”.

Źródło: https://miro.com/templates/marketing/

My Hours. Zapanuj nad czasem, zanim będzie za późno

Planowanie pojedynczych zadań i mierzenie czasu, jaki się na nie poświęciło to obowiązek każdego szanującego się marketera. A tak na serio, gdy przybywa obowiązków i kreatywnych projektów, to zarządzanie czasem staje się koniecznością i pomaga ustalać priorytety. My Hours to prosta aplikacja, jakich wiele na rynku, do mierzenia czasu pracy. Zachwyciła mnie jednak swoją prostotą i funkcjonalnością.

Mierzenie czasu odbywa się poprzez tworzenie mini-kart projektu, które uwzględniają nazwę i klienta projektu, podzadania, tagi tematyczne i opis. Oprócz tego można również uzupełnić informację o kosztach realizacji tego projektu, a w konsekwencji łącząc czas i pracę kilku specjalistów można łatwo oszacować koszty pracy operacyjnej bądź wycenić usługę. Zwieńczeniem wszystkiego są oczywiście wykresy i zestawienia, które odpowiedzą na pytanie: czy oby na pewno mam na to czas?

Źródło: app.myhours.com

Unsplash – last but not least, czyli skąd brać grafiki

Oprócz kreacji graficznej do komunikacji często potrzebne są jeszcze zdjęcia. Wiadomo przecież, że obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Istnieje wiele płatnych banków grafik, które oferują swoje fotografie na przeróżnych warunkach (np. jednokrotnego użytku, na wyłączność). Jednak inwestycja w tego rodzaju materiały nie zawsze jest konieczna, a jest wielu kreatywnych fotografów, którzy za darmo dzielą się swoimi pracami.

Unsplash to właśnie miejsce, które zrzesza artystów i amatorów fotografii chcących się podzielić swoją sztuką z resztą świata. Dlaczego to lepszy wybór niż znaleziska z grafiki Google? Otóż to korzystanie z takich banków zdjęć jak Unsplash daje Ci pewność, że wszystko odbędzie w zgodzie z prawami autorskimi twórców. Możesz bez ograniczeń używać tych materiałów do swojej komunikacji marketingowej.

Czy warto korzystać z narzędzi marketingowych?

Warto. Korzystając ze sprawdzonych narzędzi do marketingu, zyskujesz szereg korzyści. Dla fanów serialu Friends mogę zacytować Rossa Gellera: „It’s like I’ve been given the gift of time” (tłum. to tak, jakbym otrzymał dar czasu). Czas, który zaoszczędzisz dzięki sprawniejszym działaniom, możesz wykorzystać na kreatywne działania i pomysły, zamiast gonić za kolejnym deadline'em. Co najważniejsze, narzędzia marketingowe usprawniają pracę nad projektami i pozwalają optymalizować prowadzone działania, co w dalszej perspektywie przekłada się na Twój rozwój i wzrost kompetencji.

Martyna Widomska

Marketing Specialist

Grupa iCEA