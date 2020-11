Towar kupiony w sklepie internetowym IKEA odbierzesz w paczkomacie. Firmy zawarły porozumienie

ikea, sklep, fot. mastrminda, pixabay

InPost udostępnił swoje paczkomaty firmie IKEA. Podczas zakupów ten rodzaj przesyłki można wybrać zamawiając produkty o wymiarach nie przekraczających 56/36/38 cm i wadze do 24 kg. Aby uniknąć pomyłek system sam oceni, czy wybrane produkty spełniają te kryteria. W sumie nowa metoda dostawy będzie dostępna dla około 4000 artykułów z oferty dostępnej w sklepie internetowym IKEA.pl.

Jestem przekonany, że klienci IKEA bardzo szybko polubią korzystanie z nowej opcji dostawy do paczkomatów InPost. Sieć 9000 lokalizacji sprawia, że teraz oferta IKEA będzie łatwo dostępna dla znacznie szerszej grupy konsumentów – bez konieczności wychodzenia z domu. Według raportu Gemius paczkomaty InPost są już najbardziej popularną formą dostawy zamówień ze sklepów internetowych, wybieraną częściej niż przesyłka kurierska. Co więcej – ta opcja dostawy motywuje prawie 70% klientów do zakupów w danym sklepie internetowym – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Ekologiczne rozwiązanie

Kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75% . Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Tym samym InPost jest najbardziej neutralnym dla środowiska dostawcą usług logistycznych.

- Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Przygotowując się do uruchomienia usługi jeszcze dokładniej dopasowaliśmy rozmiary opakowań do wielkości zamówienia. W ten sposób minimalizujemy zużycie papieru i optymalnie wykorzystujemy przestrzeń w transporcie przesyłek. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jest dla nas niezwykle istotne, dlatego też zależy nam, aby wprowadzane usługi przyczyniły się do osiągnięcia przez nas celów założonych w Strategii People and Planet Positive i neutralności klimatycznej do 2030 roku – mówi Andrzej Sadecki, Country Customer Experience Manager w IKEA.

InPost nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę. Średnie wyniki dla dostaw do paczkomatów to zaledwie 0,229 kg CO2 na całej trasie i tylko 0,075 kg CO2 na ostatniej mili. Przeliczony ślad węglowy uwzględnia ślad węglowy drogi odbiorcy do paczkomatu. Ślad węglowy dostaw do paczkomatu może być jeszcze mniejszy, jeśli nasze dotarcie do paczkomatów w roku 2019 zredukowały emisję CO2 o tyle, ile wchłania rocznie ponad 5 mln drzew sosnowych (które zajmują powierzchnię ok. 1 500 hektarów).

Według raportu Gemius paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy – wyprzedziły kurierów. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61% kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55% badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej rok do roku.

Rozbudowana sieć

Liczba paczkomatów (9000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600). Paczkomaty InPost dostępne są w Polsce także przy sklepach: Dino, Lidl, Kaufland, sieci sklepów Delikatesy Centrum organizowanych przez Grupę Eurocash, a także w Centrach Handlowych Auchan. InPost podpisał również umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct. Według badań Kantar TNS aż 40% kupujących w sieci chce odbierać zakupy spożywcze w paczkomatach InPost.