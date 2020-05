Transformacja cyfrowa. Jak ją skutecznie przeprowadzić?

Fot.: Geralt, Pixabay - internet, zakupy, sieć

Pandemia wirusa COVID-19 ma ogromny wpływ na gospodarkę globalną oraz działalność firm. Managerowie stanęli przed wieloma wyzwaniami, wśród których znajduje się pytanie o model dalszej działalności w nowych warunkach. Wśród nich jest transformacja cyfrowa, która zapewni jak najlepsze doświadczenie klientów, możliwość sprzedaży produktów i usług poprzez kanały online, czy też zdalnej obsługi przez pracowników firmy. Przestawiamy klika kluczowych działań pomagających przeprowadzić transformację cyfrową przedsiębiorstwa.

Już teraz wiele firm dokonało cyfrowej transformacji lub zaczęło ją wdrażać i mogłoby się wydawać, że większość przedsiębiorstw jest przygotowana, przynajmniej cyfrowo, na pracę zdalną i wszelkie wyzwania z nią związane. Ci, którzy nie są przyzwyczajeni do pracy w „cyfrowych” warunkach, zostali zmuszeni do przyspieszenia swoich decyzji związanych z wprowadzeniem komunikatorów do kontaktów wewnątrz zespołów, rozwoju platform e-commerce i systemów wielokanałowej komunikacji z klientami.

Inwestycje w transformację cyfrową

Chociaż większość przedsiębiorców rozumie znaczenie transformacji cyfrowej, część z nich jest przytłoczonych myślą o konieczności zmiany podejścia do prowadzenia biznesu nie wiedząc, jak odpowiednio przeprowadzić proces jego transformacji w kierunku wykorzystania narzędzi digitalowych. Według badań przeprowadzonych przez PwC wśród 871 dyrektorów finansowych z 24 krajów wynika, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej aż 82 proc. z nich planuje kontynuować inwestycje związane z transformacją cyfrową. Jest to związane ze wzrastającą rolą technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa działalności operacyjnej, stworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw, czy też automatyzacji procesów.

- Celem transformacji cyfrowej jest wykorzystanie technologii do rozwiązywania tradycyjnych problemów, co oznacza ich integrację z każdym obszarem działalności organizacji. Technologia pozwala sprostać nowym potrzebom i wymogom związanym z prowadzeniem biznesu w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Jeśli chcemy, aby wdrożenie rozwiązań technologicznych zakończyło się sukcesem, trzeba zmienić cały model działania i filozofii prowadzenia biznesu. Ważne jest także określenie priorytetów, na jakich organizacja chce się skoncentrować – podkreśla Zsolt Balogh, General Manager Liferay.

Kluczowe działania pomagające przeprowadzić transformację cyfrową

• Skoncentruj się na opracowywaniu rozwiązań, które są ważne dla twojej działalności, nie zaczynaj odnawiać całego ekosystemu cyfrowego od razu, tylko krok po kroku.

• Przygotuj plan na przyszłość. Zawsze pamiętaj o tym, jaki będzie twój następny krok i w jaki sposób chcesz ulepszyć swój cyfrowy ekosystem. Przygotowanie rozwiązania, które można łatwo dostosować do przyszłych potrzeb, wymaga niewielkiego wysiłku i inwestycji finansowych, jednak jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść dalej, opracowanie następnego kroku może być znacznie trudniejsze.

• Zawsze stawiaj użytkownika na szczycie piramidy swoich priorytetów. Badania pokazują, że pozytywne doświadczenie online (customer experience) może być równie ważne dla klientów, jak sama jakość produktu.

• Analizuj i przystosowuj się do swoich klientów. To, co uważasz za najlepsze, nie zawsze takie jest dla twoich klientów. Oceniaj i analizuj parametry platform, aby zobaczyć, jak klienci i partnerzy wchodzą w interakcje z twoimi witrynami. Jeśli zauważysz, że coś nie działa tak, jak chcesz, wprowadź zmiany.

W swojej strategii uwzględnij także współpracę zespołu. Zespół musi być dobrze przygotowany do pracy w nowym modelu cyfrowym. Niezbędna jest do tego dobra, dobrze skonfigurowana platforma współpracy wewnątrz firmy.

Wirus zmusił społeczeństwo do nauki, jak żyć, pracować, kupować i wchodzić w interakcje za pośrednictwem kanałów cyfrowych. To trwało na tyle długo, abyśmy mogli tę transformację uznać za nowy standard. Społeczne więzi ponownie się wzmocnią po zniesieniu ograniczeń, ale środowisko cyfrowe będzie znacznie silniejsze niż wcześniej.

