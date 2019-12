Trendy w e-commerce w 2020 roku. Oto najnowsze prognozy

Zakupy w internecie

W 2019 r. udział e-commerce w całym segmencie handlu stanowił 7%, jednak, jak przewidują eksperci, do 2023 r. wzrośnie do 10%. W 2020 r. kluczowe zmiany i trendy w e-commerce będą oscylować wokół wykorzystania nowych technologii, coraz lepszego transportu i logistyki, a także zmieniającej się świadomości konsumenckiej - przewiduje sklep internetowy ANSWEAR.com przewiduje.

Zakupy przez internet

Jeszcze do niedawna w branży e-commerce popularne było stwierdzenie „Mobile first”, jednak wszystko wskazuje na to, że w 2020 r. zmieni się ono na hasło: „Mobile only”. Konsumenci za pomocą urządzeń mobilnych konsumują nie tylko treści i komunikują się, ale także przeglądają sklepy internetowe i robią zakupy. Użycie technologii RWD jest więc już nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne.

Sprzedaż przez wideo

Konsumenci stali się nie tylko mobile friendly, ale także video friendly. Z roku na rok wzrasta popularność tej formy przekazywania treści wśród Internautów. Okazuje się jednak, że preferują oni tę formę także podczas robienia zakupów w sklepie internetowym. Już ponad 60% klientów, mając do czynienia z opisem produktu, woli go oglądać w wersji video.

Wideo produktowe ma wyraźną przyszłość zwłaszcza w kategoriach asortymentowych odzieży i akcesoriów, których klienci są wymagający i oczekują dokładnego zaprezentowania produktu od strony wizualnej.

Ekologia i zdrowy styl życia już sprzedają

Nie tylko trendy technologiczne zdominują e-commerce w 2020 r. Coraz większe znaczenie ma umiejętne podejście do klienta oraz reakcja na jego poglądy i styl życia. Prawie 2/3 konsumentów wybiera bowiem produkty z zgodnie z wyznawanymi wartościami. Rok 2019 upłynął pod znakiem dyskusji o ekologii i środowisku, co w znaczący sposób wpłynęło na postawę konsumentów, także tych internetowych. Klienci coraz większą uwagę zwracają nie tylko na politykę firmy i jej nastawienie do greenwashingu, ale także na oferowane produkty.

W branży fashion znaczenia nabiera sposób produkcji ubrań i warunki w jakich powstają, rodzaj materiałów, rezygnacja z naturalnych futer czy foliowych opakowań. W 2020 r. liczyć się będzie wiarygodność marki i jej zaangażowanie społeczne, nastawienie do ochrony środowiska oraz komunikowanie tego i organizowanie lub włączanie się do ekologicznych projektów specjalnych.