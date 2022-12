kampania świąteczna, prawdziwa magia świąt, fot. Coca-Cola

Mija już prawie 30 lat odkąd Coca-Cola do swojej kampanii świątecznej wprowadziła jedyne w swoim rodzaju, czerwone ciężarówki. Od tamtej pory marka na stałe wpisała się w świąteczną wizję, wprowadzając mieszkańców mniejszych i większych miast w magiczny nastrój. W tym roku czerwone ciężarówki odwiedzą dziesięć miejscowości, aby zapewnić odwiedzającym moc atrakcji. Wyznaczonymi już lokalizacjami są Płock, Bydgoszcz, Gdańsk, Rybnik, Kraków, Kielce, Łódź, Poznań oraz Ostrów Wielkopolski. Ostatnia, dziesiąta, zostanie wyłoniona przez samych konsumentów w ramach głosowania w aplikacji Coca-Cola.

Jak co roku w grudniu, Coca-Cola podejmuje szereg rozmaitych działań, które pozwalają Polakom wspólnie odliczać dni do świąt. We wszystkich miastach, które odwiedzi legendarna ciężarówka, zostanie utworzona specjalna przestrzeń pozwalająca rodzinom, znajomym i przyjaciołom na celebrowanie tego wyjątkowego czasu we wspólnym gronie – przy świątecznych przebojach, z butelką Coca-Cola w ręku. Dzięki temu marka chce pokazać, zgodnie ze swoim założeniem, że „Magia Świąt zawsze znajdzie drogę” – na wprowadzenie ducha świąt oraz umożliwienie najbliższym spędzania tych chwil razem, tworząc przy okazji niezapomniane wspomnienia.

Podczas tegorocznej świątecznej trasy nowością będzie parada Świętych Mikołajów, która odbędzie się już 4 grudnia w Gdańsku. Współpraca Coca-Cola z Mikołajami na Motocyklach skupia się również na pomocy potrzebującym. W ramach wspólnych działań Coca-Cola przekaże datek pieniężny na szczytny cel.