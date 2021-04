TVN Media i Edipresse Polska przedłużyły strategiczną umowę o współpracy

zgoda, umowa, fot. rawpixel, pixabay

TVN Media i Edipresse Polska przedłużyły na kolejne lata strategiczną współpracę w obszarze video on-line. Firmy podpisały umowę, na mocy której kontynuują współpracę na wyłączność w zakresie reprezentacji handlowej przez TVN Media sprzedaży powierzchni reklamowej video in-stream w serwisach Edipresse Polska takich jak polki.pl, wizaz.pl, mamotoja.pl, party.pl, viva.pl, gotujmy.pl czy ilewazy.pl.

Kontynuacja rozpoczętej w 2018 roku współpracy jest naturalną konsekwencją w procesie budowania oferty reklamowej video o wysokich parametrach mediowych we współpracy z Partnerami Premium Digital.

- Nasze ponad dwuletnie doświadczenie pokazało, że połączenie atrakcyjnych, jakościowych treści redakcyjnych oferowanych użytkownikom przez Edipresse z portfolio reklamowym TVN Media jest korzystne z perspektywy reklamodawców. Dzięki temu w ramach jednej szerokiej oferty mogą zrealizować różne potrzeby komunikacyjne. Z kolei nasi partnerzy zyskują wsparcie w zakresie monetyzacji treści w środowisku digital’owym. Budowanie współpracy z partnerami jest naszym strategicznym kierunkiem działania - powiedziała Kinga Kucharska, Dyrektor ds. Rozwoju Premium Digital w TVN Media.

Nowe obszary, które firmy będą rozwijać w najbliższych latach, zakładają tworzenie wspólnych ofert w oparciu o branded content. Będą one wykorzystywać synergie redakcyjne, dystrybucyjne i promocyjne wynikające ze ścisłej współpracy wiodących mediów skierowanych do kobiet w ramach portfolio Edipresse Polska i TVN Grupa Discovery.

- Naszą dotychczasową współpracę strategiczną z TVN Media w obszarze sprzedaży reklamy video chcemy rozszerzyć o działania branded content i wspólne rozwiązania reklamowe dla największych klientów. Widzimy duży potencjał w połączeniu naszego eksperckiego contentu i doświadczenia w obszarze lifestyle, beauty czy też parenting z rozwiązaniami reklamowymi skierowanymi do targetu kobiecego oferowanymi przez TVN Media - - powiedział Maciej Klepacki, dyrektor generalny Edipresse Polska.

Według danych Gemius Mediapanel za marzec 2021, łączny zasięg serwisów Edipresse to ponad 8,8 mln użytkowników generujących 77,6 mln odsłon miesięcznie. Edipresse Polska, to polski oddział szwajcarskiego koncernu mediowego, do którego należą takie magazyny jak Viva, Uroda czy Moda, a także takie portale jak polki.pl, party.pl czy gotujemy.pl.

TVN Media ma w swojej ofercie zasięgowe i kontekstowe produkty video docierające do ponad 24 mln użytkowników Internetu, współpracuje m.in. z takim partnerami jak RASP, Polska Press, ViacomCBS, Canal +, The Walt Disney Company.

Pobierz raport interaktywnie.com