Twitter będzie płacił twórcom Spaces

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter Spaces Spark Program to 3-miesięczny program, za pośrednictwem którego Twitter zamierza wspierać twórców Spaces - twitterowej usługi audio. Plany Twittera za trzy miesiące spóźnione w stosunku do Clubhouse'a, który uruchomił bardzo podobny program.

Program Spark ma na celu „odkrycie i nagrodzenie” około 150 twórców Spaces wsparciem technicznym, finansowym i marketingowym Dla każdego, kto złoży wniosek i dostanie się do programu, przewidziane jest stypendium w wysokości 2500 USD miesięcznie, 500 USD w miesięcznych kredytach reklamowych na promowanie swoich Spaces na Twitterze, wczesny dostęp do nowych funkcji Twittera, wsparcie ze strony oficjalnych serwisów społecznościowych Twittera oraz „możliwości priorytetowego wykrywalność w aplikacji dla skutecznych Spaces

Jak zakwalifikować się do programu?

Trzeba mieć ukończone 18 lat, 5000 lub więcej „aktywnych obserwujących”, być zlokalizowanym w USA (przynajmniej w pierwszej fazie programu Twittera), zobowiąć się do hostowania co najmniej dwóch Spaces tygodniowo. Wyjaśnienia Twittera są dłuższe, ale to najważniejsze z publikowanych przez firmę kryteriów.

Czym program Twittera różni się od programu Clubhouse'a?

Twitter oferuje nieco inny pakiet korzyści w porównaniu do programu Creator First Clubhouse, który skupił się na łączeniu twórców audio na żywo z markami w celu sponsorowania i budowania ich odbiorców, ale piewsze doniesienia mówią o tym, że idzie mu tak sobie. Zadebiutował niedawno, ale serwis The Verge zdążył już porozawiać z twórcami, którzy wzieli udział w pilotażowych spotkaniach i wygląda na to, że nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Twórcy nie dostali szansy na rozmowę z markami w wersji "jeden na jeden", mogli jedynie prezentować swoje programy w publicznym pokoju, wraz z dziesiątkami innych twórców. Każdy miał około 2 minut, teoretycznie, bo techniczne problemy mocno szatkowały przekaz, a marki okazały się zainteresowanie umiarkowanie.

I wydaje się, że Twittera bardzo rozsądnie inaczej rozstawi akcenty, odwlekając nieuchronne jednak, pytanie "co dalej".

Twitter Spaces a maju otworzył się dla najpopularniejszych użytkowników. Wtedy platforma ogłosiła, że nowa funkcja będzie dostępna dla każdego gospodarza, który ma co najmniej 600 obserwujących. Mniej popularni użytkownicy, będą mogli słuchać i zabierać głos, jeśli tylko prowadzący im na to pozwolił. Mógł on również zapraszać innych mówców, wyciszać głośniki lub przypiąć tweety do rozmowy.

Ważne jest dla nas, aby ludzie czuli się bezpiecznie, prowadząc i uczestnicząc w rozmowach w Spaces - dlatego wprowadziliśmy wbudowane zabezpieczenia dostępne dla gospodarzy i prelegentów. Jako gospodarz możesz na przykład wyciszyć głośniki i odebrać mikrofon lub całkowicie usunąć mówcę. Niedawno dodaliśmy też możliwość jednoczesnego wyciszania wszystkich (...). Każdy może zgłosić i zablokować inne osoby lub zgłosić całe Space. Zablokowani nie mogą dołączyć do danej grupy. Ponadto, blokujący gospodarz zobaczy etykietę, jeśli ktoś kogo zablokował, będzie mówił w grupie, do której dołączy.

Twitter Space, o którym trudno mówić inaczej niż w odniesieniu do Clubhouse'a, jest - według firmy - "naturalnym" rozszerzeniem obecnego portfolio produktów. Ma on "jeszcze bardziej wzbogacić wspaniałe doświadczenia użytkowników" korzystających z platformy. I prawdę mówiąc dobrze by było, bo jej najnowsze wyniki nie napawają optymizmem.

Ogłoszone zmiany to część szeroko zakrojonej ofensywy Twittera, który od początku 2021 roku nieustannie wprowadza nowe funkcjonalności. W założeniu mają one pomóc w napędzaniu wzrostów, i chciałoby się powiedzieć - oby. Twitter z problemem wolnego wzrostu boryka się bowiem niemal od zawsze i - by zamaskować problem - ucieka się nawet do wątpliwych prób forsowania własnych metryk (mDAU - to jednostka wymyślona na jego potrzeby, która ma obrazować liczbą "spieniężalnych użytkowników). Póki co jednak ta taktyka sprawdzała się tak sobie, a inwestorzy powoli tracili cierpliwość.

Platforma odnotowała spowolnienie sprzedaży i zaledwie jednocyfrowy wzrost w 2020 roku. Wygenerowała co prawda 3,7 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 7,4% z 3,46 miliarda w 2019 roku, ale - ponieważ koszty i wydatki również wzrosły - finalnie zakończyła rok stratą w wysokości 1,14 miliarda dolarów; pierwszą od 2017 roku. A im dalej w las tym gorzej. Pod koniec kwietnia, po ogłoszeniu wyników za 1. kwartał, akcje Twittera spadły o ponad 11%. Mimo że firma odnotowała przychody w wysokości 1,04 miliarda USD za kwartał, co oznacza wzrost o 28% z 808 milionów dolarów rok wcześniej i zysk w wysokości 68 milionów dolarów, w porównaniu ze stratą 8,4 miliona rok temu, to zarówno oczekiwania, jak i obietnice były większe.

Twitter na początku 2021 roku ogłosił więc trzy długoterminowe cele, które miały poprawić sytuacje. Jednym z nich było szybsze tempo dostarczania nowych funkcji. Twitter chce osiągnąć co najmniej 315 mln mDAU do IV kwartału 2023 roku. Stanowiłoby to około 20% złożonej rocznej stopy wzrostu w porównaniu z bazą Twittera wynoszącą 152 mln mDAU zgłoszonych w czwartym kwartale 2019 roku.

Jednym ze sposobów na realizację tych celów jest wprowadzanie nowych funkcji.