Twitter będzie płacił za wartościowe treści? Są już testy przycisku "Napiwek"

Twitter analizuje coraz to nowe kierunki rozwoju platformy: tym razem chodzi o funkcjonalność, która umożliwiłaby dawanie "napiwków" za wartościowe treści. Sprawę nagłośniła researcherka, Jane Manchun Wong, która udostępniła zdjęcia, pokazujące, że Twitter może oferować przycisk napiwku bezpośrednio na profilach użytkowników.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2021

Kliknięcie niebieskiego przycisku ma pokazywać opcje, które pozwolą dać napiwek za pośrednictwem Bandcamp, aplikacji Cash (stworzonej przez firmę Square, której prezesem jest CEO Twittera, Jack Dorsey), Patreon, PayPal i Venmo.

Wong wskazuje też, że Twitter pracuje również nad funkcją „Tip Jar” dla Twitter Spaces, czyli swojego odpowiednika Clubhouse (Clubhouse właśnie wprowadził własną funkcję płatności bezpośrednich 5 kwietnia).

Trzeba podkreślić, że obecnie Twitter testuje wiele nowych funkcjonalności i oficjalnie funkcji napiwków nie potwierdził. Nie ma więc gwarancji, że firma faktycznie ją udostępni, a nawet jeśli tak może wyglądać zupełnie inaczej. Kierunek jest jednak znamienny, a wysiłki Twittera, by przesterować biznes i rozbudować strumienie przychodów, są aż nazbyt czytelne. Testy wpisują się w szeroką ofensywę, jaką platforma ogłosiła przed kilkoma miesiącami.

Twitter, który od niemal zawsze borykał się z problemem wolnego wzrostu bazy użytkowników, właśnie wtedy ogłosił trzy bardzo ambitne, długoterminowe cele skoncentrowane na użytkownikach, wzroście przychodów oraz szybszym tempie dostarczania nowych funkcji na swojej platformie. Firma zadeklarowała, że ​​zamierza „co najmniej” podwoić całkowite roczne przychody z 3,7 mld USD w 2020 roku do 7,5 mld dolarów lub więcej w 2023 roku i oczekuje również, że osiągnie co najmniej 315 mln mDAU (to wymyślona przez Twittera miara dla„spieniężalnych” aktywnych użytkowników) do IV kwartału 2023 roku. Stanowiłoby to około 20% złożonej rocznej stopy wzrostu w porównaniu z bazą Twittera wynoszącą 152 mln mDAU zgłoszonych w czwartym kwartale 2019 roku.

Jeśli to się uda, będzie to duży sukces. Aktywny wzrost liczby użytkowników zawsze był trudny dla Twittera, a inwestorzy nawet się już przyzwyczajeni do tego, że Twitter dane zaniża lub nawet wymyśla własne tak, by ukryć, że miesięczny wzrost liczby użytkowników czasami nawet nie tyle nie rośnie, co spada.

Platforma wydaje się wierzyć, że sytuacja może się jeszcze zmienić na lepsze i inwestorzy wreszcie zobaczą satysfakcjonujące wzrosty. W oświadczeniu prasowym platforma nie wahała się jednoznaczeni zadklarować, że „podwoi tempo rozwoju do końca 2023 roku, co oznacza zwiększenie liczby funkcji, które bezpośrednio napędzają mDAU lub przychody.

I choć sukces jest jeszcze daleko, trzeba przyznać, że wysiłki, zmierzające do jego osiągnięcia, są zauważalne. Pod koniec zeszłego roku Twitter udostępnił globalnej publiczności funkcję „opowiadań” o nazwie Floty, obecnie testuje funkcje Spaces, podobne do tych, które udostępnia Clubhouse, przejął platformę newsletterową Revue (rywala Substacka), która jest już zintegrowana ze stroną Twittera.

Nowe funkcje mogą pomóc w przyciągnięciu do platformy użytkowników, którzy niekoniecznie byli do tej pory zainteresowani wysyłaniem krótkich wiadomości, a wzrost przychodów będzie mógł pochodzić z dywersyfikacji.

Funkcja umożliwiająca dawania napiwków jest więc naturalnym kierunkiem poszukiwań. Twitter kilkakrotnie mówił bowiem o planach stworzenia produktu subskrypcyjnego, a firma stwierdziła również, że będzie badać inne obszary monetyzacji, takie właśnie jak różne płatne funkcje dla konsumentów. Możliwość pobierania opłat od obserwujących za dostęp do dodatkowych treści oraz możliwość tworzenia grup i dołączania do nich w oparciu o określone zainteresowania to tylko jedne z wtedy wymienianych, ale możliwości jest, jak widać, znacznie więcej.

I to całkiem sensowny ruch. Narzędzia płatności bezpośrednich stają się coraz ważniejsze dla twórców, zwłaszcza w ostatnich latach. Patreon odniósł ogromny sukces, a inne platformy, w tym Facebook, YouTube, a nawet GitHub, uruchomiły bezpośrednie funkcje płatności dla twórców.