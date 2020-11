Twitter Fleets, czyli Relasje zawitały także na Twittera

Miesiąc po tym, jak format Stories wprowadził LinkedIn, jego śladami podążył Twitter, udostępniając globalnie usługę Fleets. Tym samym Twitter wkroczył do gry polegającej na publikowaniu efemerycznych postów spóźniony, ale niekoniecznie na przegranej pozycji. Format jest już znany i lubiany, a dodatkowo - sprzyja publikowaniu niezobowiązujących wiadomości w czasie rzeczywistym, czym Twitter ogólnie mocno się zawsze wyróżniał.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!