Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Elon Musk, po wielomiesięcznych zmaganiach, wreszcie zakończył transakcję przejęcia Twittera, pisząc "ptak został uwolniony", a później dodając "niech dobre czasy trwają". Sfinalizowanie transakcji oznacza koniec wielu miesięcy prawnych sporów, ale początek pytań dotyczących dalszego rozwoju platformy.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Panowanie Musk rozpoczął od zwolnień. Pracę stracili m.in. szef Twittera Parag Agrawal, dyrektor finansowy Neda Segala i szefowa ds. prawnych Vijaya Gadde, według osób, które cytuje agencja Reutera. Wszystkich oskarżył wcześniej o wprowadzenie go w błąd w kwestii liczby fake'owych kont na platformie społecznościowej. Jak wskazują źródła, zarówno Agrawal, jak i Segal byli w siedzibie Twittera w San Francisco w momencie finalizowania umowy, a po chwili zostali z niej wyprowadzeni.

Jakie plany ma najbogatszy człowiek świata wobec Twittera? Bardzo ambitne. Musk oświadczył bowiem, że zamierza "pokonać" spamboty na Twitterze, upublicznić algorytmy, które określają sposób, w jaki treść jest publikowana i uniemożliwić platformie szerzenie nienawiści i podziałów. Dodał również, że nie kupił Twittera, aby zarobić więcej pieniędzy, ale "aby spróbować pomóc ludzkości, którą kocha". Nie podał jednak szczegółów, jak zamierza to wszystko osiągnąć, i kto będzie kierował firmą. Zapowiedział, jedynie że planuje redukcję etatów i o to sporą, bo pracę stracić ma ok. 75 proc. załogi.

Niecałe 24 godziny po zakończeniu przejęcia Twittera Elon Musk postanowił również zmienić stronę główną platformy. Chciał bowiem, by wylogowani użytkownicy odwiedzający Twitter.com zostali przekierowani na stronę Eksploruj, która pokazuje popularne tweety i wiadomości. Wcześniej odwiedzanie strony głównej Twittera po wylogowaniu się wyświetlało tylko formularz rejestracji, zachęcający do utworzenia konta do przeglądania tweetów.

Chociaż Musk nie podał zbyt wielu powodów zmiany, dla pracowników, którzy ją obserwowali, przesłanie było jasne: „To zdecydowanie jeden ze sposobów, aby jasno powiedzieć kto teraz rządzi. I nie jest jedynym przykładem. Musk nakazał również zmianę nazwy płatnej usługi subskrypcyjnej z Super Follows na „Subskrypcje” w pośpiesznej aktualizacji do aplikacji mobilnej Twittera i omówił również wykorzystanie Starlinka, jego satelitarnego serwisu internetowego w SpaceX, który miałby udostępnić Twittera w krajach, w których obecnie jest on nieosiągalny.

Musk już w kwietniu złożył ofertę zakupu Twittera na 44 mld dolarów. Zaznaczył przy tym, że jednym z jego priorytetów będzie zmniejszenie liczby fałszywych kont na serwisie. W maju wycofał się jednak z oferty, twierdząc, że Twitter nie chce udzielić mu informacji o tym, ile jest takich kont. W lipcu Musk ogłosił, że wycofuje się z zakupu z powodu „fałszywych i wprowadzających w błąd” informacji o firmie, a wkrótce potem Twitter podał go do sądu. Wtedy cena akcji serwisu znacznie spadła i wydawało się, że to koniec tego dramatu. Na początku października Musk zmienił jednak zdanie po raz kolejny i oświadczył, że jest gotów kupić Twittera za pierwotnie uzgodnioną cenę 44 mld dolarów.

W drugim kwartale br. przychody platformy spadły o 1 proc. do 1,18 mld dolarów, mimo wzrostu liczby użytkowników platformy o 16,6 proc. i wśród przyczyn wskazywano właśnie niepewność związaną z przejęciem firmy przez Elona Muska.