Twitter rozważa wprowadzenie modelu subskrypcyjnego i innych funkcji premium

Podczas gdy pozostali społecznościowi giganci idą przede wszystkim w stronę e-commerce, Twitter ma inny pomysł na uniezależnienie się od przychodów reklamowych. Jak donosi Bloomberg, Jack Dorsey rozważa wprowadzenie nowego strumienia przychodów, oferując funkcje premium w ramach miesięcznej subskrypcji.

Większość przychodów firmy pochodzi z reklam, co w świecie mediów społecznościowych wciąż jest standardem. Platformy takie jak Facebook, Instagram czy Twitter swoje potęgi zbudowały właśnie na reklamach, które - dzięki ogromnej ilości danych, które im darowaliśmy - mogły być targetowane z niespotykaną dotychczas precyzją. I machina ta przez długi czas działała doskonale, aż do czasu, kiedy niekontrolowane wykorzystanie danych nie stało się niebezpieczne.

Media społecznościowe, które jeszcze dekadę temu były ulubieńcami i mediów, i polityków, teraz muszą bronić się przed atakami i jednych i drugich, a idzie im bardzo średnio. Google nie stara się już nie być "evil", a Facebook nie udaje, że "jest i zawsze będzie darmowy". Twitter, mimo że z polskiej perspektywy nie może się z tymi konkurentami równać, jest takiej samej lub gorszej pozycji. O ile reszt gigantów, próbuje zdywersyfikować model biznesowy rozszerzając go o e-commerce, o tyle Twitter ma na tym polu bardzo ograniczone możliwości.

Idzie więc w inną stroną, coraz silniej zaznaczając swoją pozycję w medialnej przestrzeni, która - bądź co bądź - wydaje się jego naturalnym środowiskiem. Przejęcie platformy Revue służącej do wysyłania newsletterów, to - jak się okazuje - pierwszy krok.

Ostatnie przejecie platformy Revue (wcześniej nabycie firm działających w branży audiowizualnej), umożliwiającej redagowanie dłuższych przekazów i budowanie oraz utrzymywanie relacji z subskrybentami, to zdecydowany krok, który docelowo wspierał będzie rozbudowanie możliwości monetyzacji działań twórców, a także dobrze wpisuje się w rynkowe trendy (podcasty, videocasty, newslettery). Właściciele mediów społecznościowych, to baczni obserwatorzy zmian rynkowych, którzy wkraczają zdecydowanie w obszary dotychczas utożsamiane z tradycyjnymi instytucjami i przedsiębiorstwami medialnymi. Zacierając uprzednio wyznaczone granice, budują swą przewagę konkurencyjną na rynku mediów. Obecnie social media przestały pełnić funkcje uzupełniającego kanału komunikacyjnego dla pracowników redakcji, a coraz częściej zyskują status podstawowego miejsca pracy. Nie dziwi zatem fakt, że po decyzji Twittera, kolejny gigant technologiczny – Facebook, postawania zainwestować w stworzenie własnej usługi umożliwiającej publikowanie treści w formie newsletterów. dr Krzysztof Kuźmicz, medioznawca, Akademia Leona Koźmińskiego

Teraz, jeśli wierzyć doniesieniom Bloomberga, czas na kolejne inicjatywy. Jak piszą amerykańscy dziennikarze, pandemia przyspiesza plany Twittera dotyczące dywersyfikacji źródeł przychodów. Włodarze platformy mają zdawać sobie sprawę z tego, że wzrost liczby użytkowników w USA zaczyna się stabilizować i czas rozejrzeć się za nowym paliwem napędzającym rozwój. To bowiem Stany Zjednoczone są najcenniejszym rynkiem Twittera.

Twitter publicznie badał ten pomysł w zeszłym roku, przeprowadzając ankiety z pytaniem użytkowników, co chcieliby zobaczyć w usłudze subskrypcji. W tamtym czasie brano pod uwagę, funkcję cofania wysyłania wiadomości, niestandardowe kolory, dłuższe przesyłanie filmów, specjalne odznaki, automatyczne odpowiedzi itd. Dziennikarze Bloomberga informują jednak, że pomysły, które wtedy padały, nie są jedynymi, które brane są pod rozwagę.

Co oferowałby Twitter w ramach subskrypcji? Na stole leżą: opłata abonamentowa, która zapewniłaby użytkownikom dostęp do funkcji obecnie niedostępnych, dostęp do Tweetdecka i zaawansowanej analityki (zestaw narzędzi analitycznych miałby obejmować dane demograficzne, okresy największej aktywności odbiorców i bardziej szczegółowe dane w porównaniu z dostępnymi obecnie), ekskluzywne treści. W tym ostatnim punkcie Revue wydaje się brakującym ogniwem. Ten rozsyłający newslettery startup byłby doskonałym uzupełnieniem tej inicjatywy.