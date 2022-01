Twitter testuje funkcję, którą znamy już z TikToka. Co zostało skopiowane tym razem?

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter najwidoczniej pozazdrościł kariery, jaka staje się udziałem TikToka i właśnie ogłosił testy funkcji o nazwie „cytuj tweet z reakcją”. Dzięki niej można osadzić kopię tweeta na zdjęciu lub filmie zamiast odpowiadać na czystym tekstem.

Funkcja jest obecnie testowana na urządzeniach z systemem iOS. Wybrani użytkownicy, którzy otrzymali do niej dostęp zobaczą w menu retweetów przycisk „Cytuj tweeta z reakcją”. Gdy go dotkną, zostaną przeniesieni do ekranu, na którym będą mogli zrobić zdjęcie lub wideo, aby umieścić tweeta na górze, lub wybrać jeden z rolki aparatu.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

Funkcja jest podobna do tej, którą znamy już z TikToka, a którą zdążył już skopiować Instagram do swojej funkcji Reels. Sam Twitter również dodaje nowe sposoby udostępniania tweetów — w grudniu 2020 r. dodał możliwość osadzenia tweeta w wiadomości lub historii Snapchata.

Nowa funkcja, choć wydaje się pewnym strzałem, budzi jednak obawy. Nawet pracownicy firmy wyrazili obawę, że tweety z reakcjami mogą stać się łatwym nośnikiem nękania. Platforma może bowiem stosunkowo łatwo może moderować zwykłe tweety z cytatami, ale trudniej jest automatycznie skanować zawartość zdjęcia lub filmu. Dlatego też inne funkcje Twittera obejmują środki łagodzące, takie jak możliwość rezygnacji z tagowania zdjęć lub ograniczenie, kto może odpowiadać na twoje tweety.

Rzeczniczka Twittera, Viviana Wiewall, zaznacza jednak; że „obecnie nie będziesz można wyłączyć tego, kto może, a kto nie może” korzystać z tej funkcji w danych tweetach, ponieważ dziedziczy ona standardowe zachowanie tweetów z cytatami.

Twitter walczy o wzrosty

Twitter desperacko walczy bowiem o wzrosty i nowe funkcje mają mu pomóc. Inaczej może być kiepsko, bo pandemiczne ograniczenia, które - zdawałoby się - były na rękę cyfrowym platformom, dla Twittera okazały się dotkliwe. Platforma odnotowała spowolnienie sprzedaży i zaledwie jednocyfrowy wzrost w 2020 roku.

Wygenerowała co prawda 3,7 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 7,4% z 3,46 miliarda w 2019 roku, ale - ponieważ koszty i wydatki również wzrosły - finalnie zakończyła rok stratą w wysokości 1,14 miliarda dolarów; pierwszą od 2017 roku. A im dalej w las tym gorzej. Pod koniec kwietnia, po ogłoszeniu wyników za 1. kwartał, akcje Twittera spadły o ponad 11%.

Mimo że firma odnotowała przychody w wysokości 1,04 miliarda USD za kwartał, co oznacza wzrost o 28% z 808 milionów dolarów rok wcześniej i zysk w wysokości 68 milionów dolarów, w porównaniu ze stratą 8,4 miliona rok temu, to zarówno oczekiwania, jak i obietnice były większe.

Całkowita liczba dziennych użytkowników Twittera, na których można zarabiać, czyli mDAU (to specjalna metryka, wymyślona przez Twittera i tylko na jego użytek), wzrosła o 7 milionów, do 199 milionów, ale spadła poniżej oczekiwań który mieli nadzieję na 200 milionów.

Platforma ta od zawsze borykała się z problemem wolnego wzrostu i - by jakoś uciec do przodu - na początku roku ogłosiła trzy długoterminowe cele, które miały temu zaradzić. Jednym z nich było szybsze tempo dostarczania nowych funkcji. Twitter chce osiągnąć co najmniej 315 mln mDAU do IV kwartału 2023 roku. Stanowiłoby to około 20% złożonej rocznej stopy wzrostu w porównaniu z bazą Twittera wynoszącą 152 mln mDAU zgłoszonych w czwartym kwartale 2019 roku. Spaces mają być jedną z "atomówek", które pomogą zrealizować ten cel.