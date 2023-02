Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter testuje reklam oparte na słowach kluczowych w wyszukiwarce. Program beta, który jest dostępny dla wszystkich reklamodawców o nazwie Search Keyword Ads, oparty jest na licytacji. "Reklamodawcy mogą licytować, aby wstawiać promowane tweety wyłącznie wśród określonych wyników wyszukiwania, docierając do osób z dużymi intencjami w czasie rzeczywistym i poprawiając trafność reklamy”.

Reklamy oparte na słowach kluczowych w wyszukiwarce różnią się od innych kampanii opartych na słowach kluczowych na Twitterze tym, że docierają tylko do osób, które wyszukują określone hasła, oferując silniejszy sygnał intencji.

Na Twitterze zostało wprawdzie niewielu reklamodawców, ale - ci, którym panowanie Muska nie wadzi - mogą wypróbować nowy format, który - dodatkowo - zapewnia bardziej szczegółowe opcje targetowania, dzięki czemu może poprawić skuteczność kampanii i obniżyć koszty dotarcia do docelowych odbiorców.

Zmiany na Twitterze to dalszy ciąg porządków Elona Muska, który wciąż nie znalazł nikogo chętnego na to, by objąć stanowisko dyrektora generalnego. Musk przyznał niedawno, że reklamy na platformie faktycznie są coraz gorsze i zapowiedział, że "podejmie kroki" w celu rozwiązania problemów ze zbyt dużą częstotliwością wyświetlania reklam i ich wielkością. Musk powtórzył też, że pojawi się również nowy, droższy poziom subskrypcji, który reklamy całkowicie usunie.

Ta opcja była czymś, czego użytkownicy Twittera domagali się co najmniej od czasu wprowadzenia oryginalnej płatnej subskrypcji Twittera, która zapewniała użytkownikom szereg funkcji, ale nie zmieniała nic w kwestii reklam. Musk już w grudniu poinformował, że pojawi się w pełni pozbawiona reklam subskrypcja wyższego poziomu, a subskrybenci Blue przy obecnej stawce zobaczą połowę reklam, które wyświetlają się niepłacącym użytkownikom.

Przyznanie się do złego zarządzania polityką reklamową, następuje tuż po tym, jak ogłoszono koniec wsparcia dla klientów zewnętrznych, takich jak Tweetbot i Twitterific, a następnie aktualizacji wytycznych dla programistów zmierzających do całkowitego odcięcia dostępu dla wszystkich takich klientów.

Twitter znajduje się pod ogromną presją, aby osiągnąć zysk — lub przynajmniej wyjść na zero — ponieważ reklamodawcy uciekają z platformy, zniechęceni nieprzewidywalnymi, szybko zmieniającymi się zasadami dotyczącymi treści. Firma, która ma 12,5 miliarda dolarów długu, straciła szacunkowo 4 miliardy dolarów wartości, odkąd Musk przejął ją pod koniec października 2022 roku.