Twitter udostępnia Spaces dla użytkowników Androida

Twitter, który niedawno ogłosił ambitne plany zwiększenia zarówno bazy użytkowników, jak i przychodów, udostępnił Spaces - odpowiednik Clubhouse - użytkownikom telefonów z Androidem. Na razie jednak funkcje platformy są mocno ograniczone.

Rozmowy "głosowe" za sprawą aplikacji Clubhouse dynamicznie zyskują na popularności, ale użytkownicy Androida do tej pory musieli obejść się smakiem. Clubhouse, jest - nie dość, że dostępny na zaproszenie - to na dodatek wyłącznie użytkownikom urządzeń z iOS. Do niedawna tak samo było ze Spaces, które - w fazie testowej - ruszyły już w styczniu.

Teraz jednak Twitter przyspiesza. Właśnie ogłosił, że Space testować będą również użytkownicy Androida.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your [eyes] out for live Spaces above your home tl