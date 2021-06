Twitter uruchamia usługę subskrypcyjną. Jakie funkcje będzie miał Twitter Blue?

Twitter dzisiaj oficjalnie uruchomił swoją pierwszą w historii usługę subskrypccyjną. Twitter Blue, który umożliwi użytkownikom dostęp do funkcji premium, w tym narzędzi do organizowania zakładek, czytania wątków w uporządkowanym formacie i korzystania z funkcji „Cofnij tweet”, na razie dostępny jest w Australii i Kanadzie.

Hey, you’re in.



Be one of the first to explore @TwitterBlue, a new subscription service on iOS. pic.twitter.com/wV2wn8lXln — Twitter Canada (@TwitterCanada) June 3, 2021

Plany firmy dotyczące uruchomienia usługi zostały wcześniej opisane przez badaczkę aplikacji, Jane Manchun Wong, która odkryła, jak będzie się ona nazywać, ile kosztować i co zawierać, więc w zasadzie nie ma tu żadnego zaskoczenia. Nie wiadomo jedynie, kiedy zostanie udostępniona masowo. Twitter poinformował bowiem TechCruncha, że Blue będzie dostępny na rynkach kanadyjskim i australijskim po to, by pomóc określić, czy istniejący zestaw funkcji spełnia potrzeby tych, którzy szukają większej personalizacji w stosunku swoich doświadczeń z Twitterem. Póki co mamy więc otwarcie dyskusji.

Zamierzamy kontynuować iterację na różnych poziomach i możliwościach cenowych, w miarę jak będziemy dowiadywać się więcej o tym, co działa – a co nie, mówi cytowany przez Techcrunch, rzecznik Twittera.

Jakie funkcje złożą się na pierwszą iterację Twitter Blue? Będą to m.in. opcja folderów zakładek, która ma pomóc użytkownikom Twittera w porządkowaniu zapisanych treści, zebranych za pomocą funkcji Zakładki. Wprowadzone na początku 2018 roku Zakładki Twittera zapewniają użytkownikom costomizowany sposób zapisywania tweetów do późniejszego wykorzystania. To narzędzie szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na śledzenie dyskusji w czasie rzeczywistym, ale nie chcą jej zupełnie stracić, a także dla tych, którzy chcą zapisywać tweety bez powiadamiania o tym innych. Ta funkcja może się przydać, gdy chcemy zachować treści, które nie są naszymi "ulubionymi". Funkcja Foldery pozwoli użytkownikom tworzyć podfoldery dla zakładek i oznaczyć ja kolorami.

Udostępniona zostanie także funkcja czytnika, która będzie usuwała z artykułów prasowych wszelkie rozpraszacze (czyli głównie reklamy) tak, by użytkownik mógł w pełni skupić się na udostępnianych treściach.

Flagową funkcją Blue będzie jednak "Cofnij Tweet", co w pewnej mierze ma rekompensować brak możliwości edycji, przed którą konsekwentnie wzbrania się platforma. Wycofanie tweeta pozwoli naprawić błędy polegające np. na brak odpowiednich oznaczeń czy usunięciu literówek. Użytkownicy będą mogli sami zdecydować, ile czasu mogą mieć na cofniecie tweeta, maksymalnie będzie to mogło jednak być 30 sekund. Dodanie możliwości wycofania treści, ale nie ich edycji jest próbą pogodzenia interesów użytkowników i platformy, która obawia się, że udostępnienie edycji spowodowałoby masowe poprawianie często kontrowersyjnych wypowiedzi sprzed lat.

Czy udostępnienie Blue w jakikolwiek wpłynie na działanie podstawowej wersji platformy? Twitter deklaruje, że nie. Wersja subskrypcyjna ma być jej rozwinięciem i - jak zapowiadają przedstawiciele platformy - z czasem będzie wzbogacana o kolejne funkcjonalności.

Start usługi subskrypcyjnej to nie tylko sposób na wzbogacenie doświadczeń najbardziej zaawansowanych użytkowników platformy, ale część szeroko zakrojonego planu Twittera, o którym w ostatnim czasie jest bardzo głośno. Twitter, o którym przyzwyczailiśmy się myśleć jako o tym najbardziej powolnym ze społecznościowego sektora, pod koniec 2020 roku ogłosił bardzo ambitny plan rozwoju, który uwzględniał zwiększenie przychodów i liczby użytkowników przez udostępnienie całego szeregu nowych funkcjonalności. I - jakkolwiek wciąż jest za wcześnie, by odtrąbić sukces - nie sposób zarzucić mu bierności w tym względzie. W ostatnim czasie pojawiły się Fleets, będące kopią Instagram Stories, Spaces, kopiujące Clubhouse'a i platforma newsletterowa Revue, która została zintegrowana ze stroną Twittera.